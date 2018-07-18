Иркутского студента осудили за хищение у однокурсника 78 тысяч рублей через «Сбербанк Онлайн»

Ленинский районный суд Иркутска приговорил иркутского студента, признанного виновным в краже, к условному лишению свободы с испытательным сроком.

Суд установил, что в мае 2018 года учащийся одного из иркутских техникумов при помощи приложения «Сбербанк Онлайн», привязанного к лицевому счету другого студента этого же техникума, перевел на другую банковскую карту и обналичил более 78 тысяч рублей.

Cуд при назначении наказания учел не только тот факт, что к моменту рассмотрения дела судом обвиняемый полностью возместил ущерб, но и то, что тот совершил преступление, используя доверие своего однокурсника – сироты, воспитывавшегося в детском доме и не имеющего материальной поддержки родственников.

С 4 мая 2018 года начали действовать изменения, внесенные в Уголовный Кодекс Российской Федерации, а именно: тайное хищение с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РОФ) – квалифицируются по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, т.е., отнесены законом к категории тяжких преступлений.