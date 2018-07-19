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Авторынок «Знаменский» в Иркутске решено снести

19 июля 2018

Арбитражный суд Иркутской области отказал в удовлетворении требований ТЦ «Знаменский» в признании незаконным распоряжения комитета по управлению муниципальным имуществом Иркутска о сносе объекта самовольного строительства на улице Баррикад. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

– Распоряжение КУМИ было вынесено на основании выявленных нарушений. В частности, земельный участок находится в границах территории общего пользования, объекты возведены без разрешения на строительство. Распоряжение издано на основании пункта 4 статьи 222 ГК РФ. Кроме этого, уже имеется муниципальный контракт на снос строений, который прошел все необходимые проверки, – уточнил Владимир Григорьев, начальник управления судебной защиты и правовой работы КУМИ администрации города.

Меры по сносу ТЦ «Знаменский» будут предприняты после вступления в силу решения суда в августе текущего года.

<p>Фото: irkutskmedia.ru</p>

Фото: irkutskmedia.ru


<p>Фото: irkutskmedia.ru</p>
/ СИА /
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