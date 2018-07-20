Рост потребительского кредитования происходит не из-за количества кредитов, а за счет увеличения их суммы

В 1 полугодии 2018 года количество выданных потребительских кредитов сократилось на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем, сумма выданных потребительских кредитов продолжает расти. Так, за 6 месяцев 2018 года было выдано потребительских кредитов на сумму 1,25 трлн. руб. или на 25,3% больше, чем в 1 полугодии 2017 года (1,0 трлн. руб.), сообщает НБКИ.

В январе - июне 2018 года самое большое количество выданных потребительских кредитов в регионах РФ были зафиксировано в Москве (289,7 тыс. ед.), Краснодарском крае (281,3 тыс. ед.), Московской области (262,5 тыс. ед.), Республики Башкортостан (258,4 тыс. ед.) и Свердловской области (236,9 тыс. ед.).

В то же время региональная динамика выдачи потребительских кредитов отличается разнонаправленностью. Так, самое серьезное сокращение выдачи потребительских кредитов в 1 полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года продемонстрировали Костромская область (-27,3%), Республика Карелия (-23,4%), а также Ленинградская (-22,8%) и Белгородская (-22,1%) области.

В Иркутской области количество выданных потребительских креитов сократилось на символические 0,7%.

В то же время, в половине регионов был отмечен рост выдачи потребительских кредитов, в т.ч. в Республике Калмыкия (+27,2%), Чукотском АО (+19,7%), Сахалинской области (+19,4%) и Ямало-Ненецком АО (+17,1%).

«В последнее время рост в сегменте необеспеченного кредитования происходит не столько из-за наращивания количества выданных потребительских кредитов, сколько за счет увеличения их суммы, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Банки увеличивают размеры предоставляемых кредитов, прежде всего, для заемщиков с хорошей кредитной историей и высоким уровнем доходов. Тем более, что налаженное в последние годы эффективное управление кредитным риском позволяет им это делать достаточно безболезненно. В свою очередь и сами «качественные» заемщики, после некоторого перерыва постепенно от «сберегательных» настроений переходят к тактике более активного «потребления».

Динамика количества выданных потребительских кредитов в регионах РФ в 1 полугодии 2018г. в сравнении с аналогичным периодом 2017г., в ед.