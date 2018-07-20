Рост потребительского кредитования происходит не из-за количества кредитов, а за счет увеличения их суммы

В 1 полугодии 2018 года количество выданных потребительских кредитов сократилось на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем, сумма выданных потребительских кредитов продолжает расти. Так, за 6 месяцев 2018 года было выдано потребительских кредитов на сумму 1,25 трлн. руб. или на 25,3% больше, чем в 1 полугодии 2017 года (1,0 трлн. руб.), сообщает НБКИ.
В январе - июне 2018 года самое большое количество выданных потребительских кредитов в регионах РФ были зафиксировано в Москве (289,7 тыс. ед.), Краснодарском крае (281,3 тыс. ед.), Московской области (262,5 тыс. ед.), Республики Башкортостан (258,4 тыс. ед.) и Свердловской области (236,9 тыс. ед.).
В то же время региональная динамика выдачи потребительских кредитов отличается разнонаправленностью. Так, самое серьезное сокращение выдачи потребительских кредитов в 1 полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года продемонстрировали Костромская область (-27,3%), Республика Карелия (-23,4%), а также Ленинградская (-22,8%) и Белгородская (-22,1%) области.
В Иркутской области количество выданных потребительских креитов сократилось на символические 0,7%.
В то же время, в половине регионов был отмечен рост выдачи потребительских кредитов, в т.ч. в Республике Калмыкия (+27,2%), Чукотском АО (+19,7%), Сахалинской области (+19,4%) и Ямало-Ненецком АО (+17,1%).
«В последнее время рост в сегменте необеспеченного кредитования происходит не столько из-за наращивания количества выданных потребительских кредитов, сколько за счет увеличения их суммы, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Банки увеличивают размеры предоставляемых кредитов, прежде всего, для заемщиков с хорошей кредитной историей и высоким уровнем доходов. Тем более, что налаженное в последние годы эффективное управление кредитным риском позволяет им это делать достаточно безболезненно. В свою очередь и сами «качественные» заемщики, после некоторого перерыва постепенно от «сберегательных» настроений переходят к тактике более активного «потребления».
Динамика количества выданных потребительских кредитов в регионах РФ в 1 полугодии 2018г. в сравнении с аналогичным периодом 2017г., в ед.
|
|
По регионам
|
1 полугодие 2017, ед.
|
1 полугодие 2018, ед.
|
Изменение,
в %
|
1
|
г. Москва
|
270 264
|
289 699
|
7,2%
|
2
|
Краснодарский край
|
281 833
|
281 303
|
-0,2%
|
3
|
Московская область
|
245 188
|
262 531
|
7,1%
|
4
|
Республика Башкортостан
|
252 514
|
258 402
|
2,3%
|
5
|
Свердловская область
|
215 678
|
236 892
|
9,8%
|
6
|
Республика Татарстан
|
236 997
|
231 082
|
-2,5%
|
7
|
Челябинская область
|
203 648
|
209 353
|
2,8%
|
8
|
Ростовская область
|
194 585
|
203 445
|
4,6%
|
9
|
г. Санкт-Петербург
|
239 349
|
189 273
|
-20,9%
|
10
|
Кемеровская область
|
189 773
|
183 953
|
-3,1%
|
11
|
Нижегородская область
|
173 779
|
158 510
|
-8,8%
|
12
|
Новосибирская область
|
171 024
|
157 933
|
-7,7%
|
13
|
Алтайский край
|
158 689
|
154 766
|
-2,5%
|
14
|
Самарская область
|
151 275
|
152 415
|
0,8%
|
15
|
Красноярский край
|
151 771
|
148 077
|
-2,4%
|
16
|
Иркутская область
|
146 086
|
145 112
|
-0,7%
|
17
|
Пермский край
|
132 606
|
132 773
|
0,1%
|
18
|
Оренбургская область
|
120 212
|
121 979
|
1,5%
|
19
|
Саратовская область
|
110 646
|
121 608
|
9,9%
|
20
|
Ставропольский край
|
107 246
|
118 511
|
10,5%
|
21
|
Волгоградская область
|
116 469
|
118 300
|
1,6%
|
22
|
Приморский край
|
111 817
|
112 532
|
0,6%
|
23
|
Ханты-Мансийский АО - Югра
|
94 578
|
107 494
|
13,7%
|
24
|
Омская область
|
105 983
|
101 687
|
-4,1%
|
25
|
Воронежская область
|
107 206
|
98 299
|
-8,3%
|
26
|
Удмуртская Республика
|
93 544
|
94 615
|
1,1%
|
27
|
Белгородская область
|
105 513
|
82 145
|
-22,1%
|
28
|
Кировская область
|
84 127
|
80 063
|
-4,8%
|
29
|
Ленинградская область
|
99 963
|
77 140
|
-22,8%
|
30
|
Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)
|
73 127
|
76 976
|
5,3%
|
31
|
Тульская область
|
86 798
|
76 794
|
-11,5%
|
32
|
Владимирская область
|
87 943
|
74 365
|
-15,4%
|
33
|
Архангельская область
|
94 207
|
73 526
|
-22,0%
|
34
|
Вологодская область
|
87 079
|
72 565
|
-16,7%
|
35
|
Пензенская область
|
69 576
|
71 674
|
3,0%
|
36
|
Республика Саха (Якутия)
|
64 784
|
69 905
|
7,9%
|
37
|
Ульяновская область
|
61 423
|
68 051
|
10,8%
|
38
|
Хабаровский край
|
62 720
|
67 556
|
7,7%
|
39
|
Ярославская область
|
72 462
|
66 480
|
-8,3%
|
40
|
Липецкая область
|
69 712
|
63 883
|
-8,4%
|
41
|
Томская область
|
66 623
|
63 310
|
-5,0%
|
42
|
Тверская область
|
63 330
|
61 077
|
-3,6%
|
43
|
Чувашская Республика
|
57 514
|
60 816
|
5,7%
|
44
|
Республика Коми
|
62 722
|
60 147
|
-4,1%
|
45
|
Астраханская область
|
50 464
|
58 834
|
16,6%
|
46
|
Курская область
|
66 873
|
58 658
|
-12,3%
|
47
|
Республика Бурятия
|
54 554
|
58 079
|
6,5%
|
48
|
Ивановская область
|
69 050
|
58 071
|
-15,9%
|
49
|
Забайкальский край
|
50 576
|
54 337
|
7,4%
|
50
|
Брянская область
|
61 812
|
53 805
|
-13,0%
|
51
|
Мурманская область
|
63 057
|
53 564
|
-15,1%
|
52
|
Республика Марий Эл
|
52 492
|
49 814
|
-5,1%
|
53
|
Тамбовская область
|
52 701
|
48 998
|
-7,0%
|
54
|
Калининградская область
|
48 031
|
48 553
|
1,1%
|
55
|
Калужская область
|
50 418
|
47 439
|
-5,9%
|
56
|
Смоленская область
|
52 931
|
47 014
|
-11,2%
|
57
|
Рязанская область
|
46 033
|
46 827
|
1,7%
|
58
|
Республика Мордовия
|
42 098
|
45 490
|
8,1%
|
59
|
Амурская область
|
40 076
|
44 885
|
12,0%
|
60
|
Костромская область
|
61 235
|
44 535
|
-27,3%
|
61
|
Курганская область
|
42 141
|
44 263
|
5,0%
|
62
|
Республика Дагестан
|
43 109
|
43 546
|
1,0%
|
63
|
Республика Карелия
|
54 760
|
41 929
|
-23,4%
|
64
|
Псковская область
|
46 119
|
38 183
|
-17,2%
|
65
|
Орловская область
|
38 962
|
37 669
|
-3,3%
|
66
|
Республика Северная Осетия-Алания
|
33 544
|
36 464
|
8,7%
|
67
|
Республика Хакасия
|
40 186
|
35 607
|
-11,4%
|
68
|
Ямало-Ненецкий автономный округ
|
27 599
|
32 324
|
17,1%
|
69
|
Чеченская республика
|
29 966
|
31 084
|
3,7%
|
70
|
Новгородская область
|
31 929
|
30 127
|
-5,6%
|
71
|
Сахалинская область
|
24 767
|
29 575
|
19,4%
|
72
|
Кабардино-Балкарская Республика
|
26 377
|
29 426
|
11,6%
|
73
|
Республика Адыгея
|
21 391
|
23 987
|
12,1%
|
74
|
Республика Тыва
|
18 523
|
19 761
|
6,7%
|
75
|
Республика Карачаево-Черкессия
|
16 601
|
18 337
|
10,5%
|
76
|
Республика Калмыкия
|
13 927
|
17 721
|
27,2%
|
77
|
Камчатский край
|
13 632
|
14 869
|
9,1%
|
78
|
Республика Алтай
|
11 259
|
10 878
|
-3,4%
|
79
|
Еврейская автономная область
|
9 064
|
9 800
|
8,1%
|
80
|
Магаданская область
|
10 086
|
9 537
|
-5,4%
|
81
|
Республика Ингушетия
|
5 793
|
5 789
|
-0,1%
|
82
|
Ненецкий автономный округ
|
3 195
|
2 579
|
-19,3%
|
83
|
Чукотский автономный округ
|
1 330
|
1 592
|
19,7%