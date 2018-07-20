Новости

Рост потребительского кредитования происходит не из-за количества кредитов, а за счет увеличения их суммы

20 июля 2018

В 1 полугодии 2018 года количество выданных потребительских кредитов сократилось на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем, сумма выданных потребительских кредитов продолжает расти. Так, за 6 месяцев 2018 года было выдано потребительских кредитов на сумму 1,25 трлн. руб. или на 25,3% больше, чем в 1 полугодии 2017 года (1,0 трлн. руб.), сообщает НБКИ.

В январе - июне 2018 года самое большое количество выданных потребительских кредитов в регионах РФ были зафиксировано в Москве (289,7 тыс. ед.), Краснодарском крае (281,3 тыс. ед.), Московской области (262,5 тыс. ед.), Республики Башкортостан (258,4 тыс. ед.) и Свердловской области (236,9 тыс. ед.).

В то же время региональная динамика выдачи потребительских кредитов отличается разнонаправленностью. Так, самое серьезное сокращение выдачи потребительских кредитов в 1 полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года продемонстрировали Костромская область (-27,3%), Республика Карелия (-23,4%), а также Ленинградская (-22,8%) и Белгородская  (-22,1%) области.

В Иркутской области количество выданных потребительских креитов сократилось на символические 0,7%.

В то же время, в половине регионов был отмечен рост выдачи потребительских кредитов, в т.ч. в Республике Калмыкия (+27,2%), Чукотском АО (+19,7%), Сахалинской области (+19,4%) и Ямало-Ненецком АО (+17,1%).

«В последнее время рост в сегменте необеспеченного кредитования происходит не столько из-за наращивания количества выданных потребительских кредитов, сколько за счет увеличения их суммы, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Банки увеличивают размеры предоставляемых кредитов, прежде всего, для заемщиков с хорошей кредитной историей и высоким уровнем доходов. Тем более, что  налаженное в последние годы эффективное управление кредитным риском позволяет им это делать достаточно безболезненно. В свою очередь и сами «качественные» заемщики, после некоторого перерыва постепенно от «сберегательных» настроений переходят к тактике более активного «потребления».

Динамика количества выданных потребительских кредитов в регионах РФ в 1 полугодии 2018г. в сравнении с аналогичным периодом 2017г., в ед.

 

По регионам

1 полугодие 2017, ед.

1 полугодие 2018, ед.

Изменение,

в %

1

г. Москва

270 264

289 699

7,2%

2

Краснодарский край

281 833

281 303

-0,2%

3

Московская область

245 188

262 531

7,1%

4

Республика Башкортостан

252 514

258 402

2,3%

5

Свердловская область

215 678

236 892

9,8%

6

Республика Татарстан

236 997

231 082

-2,5%

7

Челябинская область

203 648

209 353

2,8%

8

Ростовская область

194 585

203 445

4,6%

9

г. Санкт-Петербург

239 349

189 273

-20,9%

10

Кемеровская область

189 773

183 953

-3,1%

11

Нижегородская область

173 779

158 510

-8,8%

12

Новосибирская область

171 024

157 933

-7,7%

13

Алтайский край

158 689

154 766

-2,5%

14

Самарская область

151 275

152 415

0,8%

15

Красноярский край

151 771

148 077

-2,4%

16

Иркутская область

146 086

145 112

-0,7%

17

Пермский край

132 606

132 773

0,1%

18

Оренбургская область

120 212

121 979

1,5%

19

Саратовская область

110 646

121 608

9,9%

20

Ставропольский край

107 246

118 511

10,5%

21

Волгоградская область

116 469

118 300

1,6%

22

Приморский край

111 817

112 532

0,6%

23

Ханты-Мансийский АО - Югра

94 578

107 494

13,7%

24

Омская область

105 983

101 687

-4,1%

25

Воронежская область

107 206

98 299

-8,3%

26

Удмуртская Республика

93 544

94 615

1,1%

27

Белгородская область

105 513

82 145

-22,1%

28

Кировская область

84 127

80 063

-4,8%

29

Ленинградская область

99 963

77 140

-22,8%

30

Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)

73 127

76 976

5,3%

31

Тульская область

86 798

76 794

-11,5%

32

Владимирская область

87 943

74 365

-15,4%

33

Архангельская область

94 207

73 526

-22,0%

34

Вологодская область

87 079

72 565

-16,7%

35

Пензенская область

69 576

71 674

3,0%

36

Республика Саха (Якутия)

64 784

69 905

7,9%

37

Ульяновская область

61 423

68 051

10,8%

38

Хабаровский край

62 720

67 556

7,7%

39

Ярославская область

72 462

66 480

-8,3%

40

Липецкая область

69 712

63 883

-8,4%

41

Томская область

66 623

63 310

-5,0%

42

Тверская область

63 330

61 077

-3,6%

43

Чувашская Республика

57 514

60 816

5,7%

44

Республика Коми

62 722

60 147

-4,1%

45

Астраханская область

50 464

58 834

16,6%

46

Курская область

66 873

58 658

-12,3%

47

Республика Бурятия

54 554

58 079

6,5%

48

Ивановская область

69 050

58 071

-15,9%

49

Забайкальский край

50 576

54 337

7,4%

50

Брянская область

61 812

53 805

-13,0%

51

Мурманская область

63 057

53 564

-15,1%

52

Республика Марий Эл

52 492

49 814

-5,1%

53

Тамбовская область

52 701

48 998

-7,0%

54

Калининградская область

48 031

48 553

1,1%

55

Калужская область

50 418

47 439

-5,9%

56

Смоленская область

52 931

47 014

-11,2%

57

Рязанская область

46 033

46 827

1,7%

58

Республика Мордовия

42 098

45 490

8,1%

59

Амурская область

40 076

44 885

12,0%

60

Костромская область

61 235

44 535

-27,3%

61

Курганская область

42 141

44 263

5,0%

62

Республика Дагестан

43 109

43 546

1,0%

63

Республика Карелия

54 760

41 929

-23,4%

64

Псковская область

46 119

38 183

-17,2%

65

Орловская область

38 962

37 669

-3,3%

66

Республика Северная Осетия-Алания

33 544

36 464

8,7%

67

Республика Хакасия

40 186

35 607

-11,4%

68

Ямало-Ненецкий автономный округ

27 599

32 324

17,1%

69

Чеченская республика

29 966

31 084

3,7%

70

Новгородская область

31 929

30 127

-5,6%

71

Сахалинская область

24 767

29 575

19,4%

72

Кабардино-Балкарская Республика

26 377

29 426

11,6%

73

Республика Адыгея

21 391

23 987

12,1%

74

Республика Тыва

18 523

19 761

6,7%

75

Республика Карачаево-Черкессия

16 601

18 337

10,5%

76

Республика Калмыкия

13 927

17 721

27,2%

77

Камчатский край

13 632

14 869

9,1%

78

Республика Алтай

11 259

10 878

-3,4%

79

Еврейская автономная область

9 064

9 800

8,1%

80

Магаданская область

10 086

9 537

-5,4%

81

Республика Ингушетия

5 793

5 789

-0,1%

82

Ненецкий автономный округ

3 195

2 579

-19,3%

83

Чукотский автономный округ

1 330

1 592

19,7%

 

 


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

"Другое измерение". Выставка Даши Намдакова в Иркутске
Лондон – Иркутск: мировая премьера новой коллекции Даши Намдакова прошла в галерее Бронштейна
«И вдруг пошла пруха». 10 цитат Даши Намдакова – бурятского художника с мировым именем
Бесплатная экскурсия по персональной выставке Даши Намдакова «Другое измерение» пройдет 19 июля в галерее Бронштейна
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании