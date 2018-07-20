Чемпионат мира-2018 - праздник, который навсегда с нами

У Эрнеста Хеменгуэя есть роман «Празник, который всегда с тобой». В нём американский писатель вспоминает свои прекрасные молодые годы в Париже. Чемпионат мира по футболу -2018 в России, как и Олимпиада-2014 в Сочи стали историей. Но эти праздники всегда будут с нами, останутся в сердцах россиян и зарубежных туристов. Показательны почти единодушно позитивные отзывы об организации Чемпионата мира – со стороны футболистов, болельщиков, властей и СМИ. Причём как российских, так и иностранных.

Одна из целей ЧМ-2018 – развенчание негативных мифов о России – была с блеском выполнена. Осталась более прозаичная задача – грамотно использовать наследие ЧМ, прежде всего, стадионы и инфраструктуру. Как мы знаем по опыту других крупных спортивных мероприятий (тех же ЧМ-2010 в ЮАР и ЧМ-2014 в Бразилии) с этим могут возникнуть проблемы. С использованием больших арен не всё так просто. Если относительно стадионов в футбольных регионах – в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Ростове, Екатеринбурге - не возникает вопросов (как, пожалуй, и к стадиону «Фишт» в туристическом Сочи), они продолжат активно использоваться, то к Мордовии, Калининградской, Нижегородской и Волгоградской области вопросы в этом отношении есть. Клубов из Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в них нет и непонятно, как будут использоваться арены дальше. Определённый повод для оптимизма, правда, есть: 17 июля матч российской второй лиги «Мордовия – Нижний Новгород» посетило 26 564(!) зрителя. Будем надеяться, что они не пришли просто поглазеть на новенькую футбольную арену и высокая посещаемость сохранится и в дальнейшем. Для этого всё есть – удобно расположенный стадион, местная команда и низкие цены на билеты (100-300 руб.).

Возможно, на некоторых аренах имеет смысл разобрать верхний ярус (к примеру, некоторые стадионы в Катаре планируется полностью разобрать после окончания ЧМ-2022) или перепрофилировать их в государственные учреждения. Ведь на региональные бюджеты поддержание стадионов в надлежащем состоянии ляжет тяжёлым бременем – это сотни миллионов рублей, могут потребоваться дотации из федерального центра. Отметим, с остальной инфраструктурой проще – большинство регионов давно нуждалось в обновлении воздушных гаваней и дорог, мундиаль стал поводом это сделать. С построенными гостиницами проблем также не должно быть – при необходимости они могут быть перепрофилированы в жилые дома.

По предварительным оценкам, на проведение Чемпионата мира Россия затратила 683 млрд руб., большей частью – на строительство стадионов и создание инфраструктуры. В основном строительство затронуло регионы, ведь в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани уже существовала база для принятия масштабных международных мероприятий. Так что, например, в Москве обновление инфраструктуры практически ограничилось реновацией «Лужников».

В прошлом году мегастройки дали прибавку к ВВП почти 0,5% . Влияние самого Чемпионата мира-2018 на размер экономического роста по итогам текущего года будет меньшим (порядка +0,2% к ВВП, учитывая приостановку ряда вредных производств на время мундиаля), и оно в основном коснулось сферы услуг и потребительского сегмента. Впрочем, в отдельных регионах влияние мундиаля будет солидным – в Мордовии, Волгоградской и Ростовской областях оно может дать прибавку к ВВП порядка 3-5%. Это объясняется эффектом низкой базы – затраченный 1 млрд руб. в масштабах Москвы мелочь, но большая сумма для регионов. Создание транспортной и туристической инфраструктуры в регионах даст толчок к их развитию. Количество иностранных туристов в России может возрасти на 10%-20%.

Во время Чемпионата мира Россию посетило 3 млн туристов из-за рубежа. По предварительным оценкам, они потратили 200-300 млрд руб. – на проживание и питание, ещё в солидную сумму им обошлись переезды. Безусловно, это не окупит потраченные Россией 683 млрд руб. (порядка $10 млрд). И вообще, мы не ожидаем быстрой окупаемости затраченных Россией средств. Важнее, чтобы импульс, который получила российская экономика от ЧМ-2018, не угас. Для сравнения - Катар на подготовку к ЧМ-2022 планирует потратить порядка $200 млрд!

Роман Ткачук, старший аналитик Альпари, заядлый футбольный фанат и волонтёр ЧМ-2018