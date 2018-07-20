Иркутская область вошла в число 12 регионов, не поддержавших пенсионную реформу

Фонд «Петербургская политика» выяснил, как в регионах России отнеслись к повышению пенсионного возраста. Иркутская область наряду с Владимирской, Орловской, Ярославской и другими воздержались от публичной поддержки темы повышения пенсионного возраста, сообщает РБК со ссылкой на исследование фонда.

Так, отказались поддержать грядущую реформу, по информации фонда «Петербургская политика», 12 регионов: Дагестан, Чечня, Якутия, Камчатский край, Владимирская, Иркутская, Кемеровская, Омская, Орловская, Ярославская области, Москва, Еврейская автономная область.

Максимальные оценки поддержки пенсионная реформа, по оценке экспертов, получила в Алтае, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Чувашии, Алтайскиом и Приморском краях, Архангельской, Калининградской, Кировской, Ленинградской, Саратовской и Томской областях.

По мнению директора Центра политических и экономических реформ Николая Миронова, для администрации президента важнее отсутствие открытых протестов членов Единой России, а регионам с выборами или падающими рейтингами власти позволят не так активно обсуждать спорную тему. Отдельно Миронов отметил области с губернаторами от оппозиционных партий — Орловскую, Иркутскую и Омскую. Как он пояснил, оппозиция может критиковать реформу, однако ей необходимо удерживать протест в рамках.