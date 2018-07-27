Property-тур: между Иркутском и пригородом стираются границы

Фото: А. Фёдоров

В первый день Байкальского саммита российской гильдии управляющих и девелоперов прошел Property-тур по иркутским объектам недвижимости. Более 70 участников – экспертов российского рынка посетили объекты загородного строительства: малоэтажные поселки «Хрустальный Парк», «Горизонт», а также жилой комплекс MORGANS SIX и школа имени Героев-космонавтов Иркутской области в микрорайоне Молодежный. Выбор объектов был продиктован трендом строительной отрасли в Иркутске: город расширяется и упор делается именно на развитие прилегающих к нему территорий.

Фото: А. Фёдоров

Участники рынка ознакомились с объектами в разной степени готовности. Так, два из них, расположенные в пос. Молодежный – жилой комплекс премиум-класса MORGANS SIX и школу имени Героев-космонавтов Иркутской области на 1275 мест – уже введены в эксплуатацию. Ещё два объекта находятся в стадии активного строительства. Это микрорайон «Хрустальный парк», расположенный на 14 км. Байкальского тракта и коттеджный поселок «Горизонт» (9 км. Байкальского тракта).

Фото: А. Фёдоров

Организаторы позволили посетителям посмотреть всё, начиная от фасадов и отделки, и заканчивая организацией отопления и охраны территорий, поэтому гости в полной мере смогли оценить сложную инженерную инфраструктуру и сравнить, насколько соответствуют рекламные буклеты действительности.

При презентации «Хрустального парка» коммерческий директор компании «Хрустальный Девелопмент» Кристина Яковенко подчеркнула, что границы Иркутска стираются: «Если раньше в городе строили многоэтажки, а за городом – частные дома, то сейчас все иначе. В пригороде Иркутска строятся и многоквартирные жилые комплексы, и большие массивы среднеэтажных жилых комплексов. Загородная недвижимость начинает конкурировать с городской. Я уверена, что границы Иркутска будут размываться и дальше, и это хорошо. Иркутск – маленький город, а за городом у нас больше возможностей с точки зрения творчества и создания качественных жилых массивов».

Фото: А. Фёдоров

Во время экскурсии в коттеджный поселок «Горизонт» генеральный директор управляющей компании «Система АМТ» Антон Кондратьев рассказал, как они разрабатывали проект: «Большую роль в создании загородного пространства играет личный опыт, а потому все, кто занимается поселком «Горизонт» – жители загорода с большим стажем. Вместе мы разработали образ идеального поселка и поставили цель сделать по-настоящему качественный продукт на рынке загородной недвижимости Иркутска.

Фото: А. Фёдоров

Наш слоган: «Вы будете ждать выходных не для того, чтобы уехать, а для того, чтобы остаться дома». Я считаю, что если жить за городом, то рядом либо с лесом, либо с водой. В «Горизонте» есть и то и другое. Фишка «Горизонта» – набережная площадью 1,8 га при общей площади поселка в 5 га. Мы сделали из нее настоящее общественное пространство, и к тому же, избавились от распространенной проблемы загорода, проведя в «Горизонт» линии центральных сетей».

Фото: А. Фёдоров

Среди участников Property-тура были гости из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска. Они высоко оценили уровень организации загородных пространств в Иркутске. По их словам, подобные проекты могли быть организованы где угодно, даже в Москве и в Санкт-Петербурге.

Фото: А. Фёдоров

Представляем вашему вниманию фоторепортаж Андрея Федорова с мероприятия.