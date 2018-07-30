Юрий Дромашко: «В Сбербанке после Грефа всем заправляют роботы»

Как заработал первые деньги криптовалютный миллионер Юрий Дромашко? Почему он оказался в черном списке Сбербанка? рассматривает ли он другие способы инвестирования, кроме биткойна и на что берет кредиты? Читайте об этом в новом выпуске «Популярных финансов» от SIA.RU.

Про банки. Сейчас я работаю с несколькими банками. Как предприниматель – с Райффайзенбанком, Альфа-Банком и Сбербанком, а как физлицо – с Промсвязьбанком, Тинькоффом и также с Альфа-Банком и Сбербанком.

У Альфа-Банка, на мой взгляд, лучшее на рынке телефонное приложение для бизнеса. Можно очень быстро платежку оплатить, сфотографировав ее через приложение. В том же Сбербанке это гораздо хуже реализовано.

Что касается минусов… В Альфе очень дружелюбная команда менеджеров, но такое ощущение, что они не умеют либо просто не хотят разбираться в проблемах и вопросах, с которыми я к ним прихожу.

Что касается Сбербанка, то с ним я сейчас восстанавливаю отношения после того, пребывания у них в черном списке. Туда я попал благодаря тому, что в Сбербанке все операции отслеживают роботы, и мои операции они сочли подозрительными. В Сбербанке вообще всем заправляют роботы, ну, после Германа Грефа. Мне потребовалось два года, чтобы выбраться из черного списка, и то это получилось сделать лишь потому, что я нашел работников банка, которые несколько месяцев подряд мне помогали с этой проблемой.

Сбербанк – это монстр, самый стабильный и надежный на данный момент банк, с ним нужно дружить. Хотя, мы в России живём, а тут всякое может произойти (смеется).

Про отношение банковских сотрудников к клиентам. Недавно был случай, когда Альфа-Банк поступил некрасиво и некорректно по отношению ко мне. Я купил у них тариф на год вперед – условия для ведения бизнеса на нем были очень привлекательные и идеально мне подходили. Я заплатил деньги, а через несколько месяцев банк этот тариф убрал из своей линейки. Вместо него меня подключили к другому тарифу, который намного уступал по своим параметрам старому.

Конечно же, я обратился в офис, ведь я заплатил деньги за одни услуги, а теперь плачу их же за другие, которые, на мой взгляд, хуже. Неужели нельзя ли было до конца года оставить этот тариф? Или пойти навстречу, предложить восстановить услуги, либо изменить стоимость нынешнего тарифа, или просто вернуть потраченные деньги. Но увы.

В итоге этот вопрос я очень долго решал с менеджерами. Из-за этого они меня потеряли как клиента по системе эквайринга. В конце концов, ответ на мой вопрос я получил от рядового банковского оператора. Вывод: работники Альфа-Банка меня не понимают, но слушают и вежливо улыбаются. А проблема-то не решается.

А вот в Райффайзенбанке всё совершенно наоборот. Я прихожу в отделение и решаю там с менеджерами среднего звена любую проблему буквально на раз-два. И при этом программное обеспечение Райффайзенбанка абсолютно устаревшее. Как-то раз они мне после обновления ПО позвонили, чтобы услышать отзыв об обновлении, и я прямо им сказал: «Ребята, вы приложения других банков мониторили перед тем, как создавать своё? Вы мне предлагаете совершенно отсталые вещи».

Про кредиты. Я обожаю кредитные продукты и готов ими пользоваться много и часто. Сейчас у меня потребительский кредит в Райффайзенбанке, в дальнейшем планирую кредитоваться в Сбербанке. До этого у меня еще было несколько автокредитов в Примсоцбанке, Дальневосточном банке через автосалоны.

Кроме того, я пользуюсь частными кредитами. Если люди тебя знают хорошо, тебе не нужно и доказывать и показывать, какие у тебя обороты, активы и так далее. Под расписку могут одолжить деньги, если их устраивает залог.

Про российскую банковскую систему. Мне не нравится, что Центробанк пытается следить за движением средств в карманах россиян, прикрываясь антитеррористическим законом. Ну сколько у нас в России террористов? Разве что только домашний террор... Меня раздражает, что роботы меня тормозят из-за того, что я, по их мнению, как-то не так перевел деньги со счета на счет. Я вообще за то, чтобы наш мир перешел от глобального контроля к глобальному доверию.

Про инвестиции. ПИФы, акции, облигации – всё это я считаю глупостью. Ну что эти портфели дают? Они то растут, то обрушиваются. Поэтому я только за криптовалюту. Она сейчас молодая и пока это всё устаканится, мы увидим еще не один хайп вокруг нее.

Про валюты. Сейчас я сейчас доверяю больше всего биткойну. Я на 100% уверен, что в скором времени биткоин появится в наших банках. А сомнения вокруг – это даже хорошо. Доллар всегда падает. Что 20 лет назад можно было купить за 1 тысячу долларов? А сейчас что? То-то же. Что уж о других валютах говорить…

Про первые деньги. Когда я был студентом, то продавал щенков от своей собаки. Потом на заводе отработал практику, плюс мне бабушки с дедушками еще немного денег подкинули, и я съездил в Алушту. Мне было тогда 17 лет и это было моё первое самостоятельное путешествие.

Про путешествия. Я люблю новые и разные места. Но самое любимое, как, наверное, у большинства иркутян – это Таиланд. Он такой разный, там всегда можно найти интересные места и вещи. В то же время ты туда приезжаешь, как на родную дачу и можешь с комфортом там жить зимой: пока в Иркутске мороз за 40 С°, там – стабильные +30 С°. В этом году я уже там прожил два раза почти по месяцу.