В отпуск любой ценой. Россияне перестали экономить на летнем отдыхе и рвутся за границу

В России постепенно возрастает упавший ранее уровень потребления, а вместе с ним, как отмечают эксперты, растут и расходы россиян на отпуск. Елена Джанджугазова, профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова, объясняет, почему россияне стремятся отдыхать за границей.

Отпуск за свой счет

Ожидается, что в нынешнем году траты граждан на летний отдых вырастут на 11% по сравнению с 2017 годом — до 44,2 тыс. рублей в среднем на одного члена семьи. В основном средства уходят на оплату отпуска за границей, хотя наблюдается и рост расходов на отдых в России и ближнем зарубежье — в Грузии, Армении и других странах СНГ.

Традиционно москвичи и петербуржцы тратят на отпуск больше, чем остальные россияне. В Москве и Санкт-Петербурге средняя сумма расходов на одного человека составляет более 55 тыс. рублей. Как показал опрос ВЦИОМ, около 45% россиян целенаправленно копили деньги на летний отдых в течение года, 26% хотят потратить на отпуск текущие средства, а 11% собираются отдыхать за счет дополнительных заработков. В целом 93% россиян планируют отдыхать на собственные средства, только 4% собираются взять кредит, а 3% хотят взять взаймы у родственников и друзей.

Охота пуще неволи

Несмотря на сокращение доходов населения, продолжающееся с 2014 года по настоящее время, туристские потоки растут, так как отдых и путешествия становятся неотъемлемой частью потребления и образа жизни большинства россиян. Траты граждан в заграничных поездках также растут: в 2016 году расходы на отпуск составили 24 млрд долларов, в 2017 году — 31,3 млрд долларов, а в 2018 году ожидается, что они увеличатся еще на 30%.

Заграничный отдых не только представляет большую ценность для среднего класса, но и в некоторой степени является показателем благополучия. Ради него многие люди готовы экономить на текущем потреблении и даже брать кредиты. Внутренний туризм в России также популярен, особенно отдых на приморских курортах. На него российские семьи, имеющие невысокий доход — 20-30 тыс. рублей в месяц, — готовы копить целый год.

Отпустите меня в Гималаи

Хотя внутренний туризм привлекает многих россиян, заграничный отдых остается более престижным. Выезжать за границу на время отпуска стремятся граждане разного возраста и достатка, несмотря на то, что такой отдых требует более значительных расходов. В 2017 году больше всего денег россияне потратили в таких странах, как Италия — 405 млн рублей, Объединенные Арабские Эмираты — 206 млн рублей и Франция — 200 млн рублей.