Склады стремятся за интернет-торговлей

В России научились строить склады быстро и правильной формы, а наличие такого мощного тренда как интернет-торговля подстегнет развитие складской недвижимости в регионах, уверен эксперт рынка Михаил Сафонов, директор по развитию направлений PM и ритейл «Knight Frank» (Москва). Такое мнение он высказал на Байкальском саммите недвижимости.

Спрос диктует ставки

На сегодняшний день на рынке складской недвижимости сложилась достаточно равновесная ситуация: ставки больше не падают, скорее, стали даже подрастать.

– При этом в некоторых регионах складывается интересная ситуация, когда ставки в регионах выше, чем в Москве. Такая ситуация, например, сложилась в Новосибирске. Почему такое происходит? Потому что ограничено предложение, а склады нужны.

Склады правильной формы

В основном склады в России строят под заказчика, спекулятивное строительство минимально, что связано с наличием рисков для инвесторов.

– В последнее время при строительстве больше внимания уделяется эффективности склада. Если раньше девелоперы могли позволить построить склад не прямоугольной формы, а по очертаниям участка, чтобы получить как можно больше арендных платежей, сейчас такая схема не эффективна. Логистические компании и арендаторы очень внимательно смотрят на форму складских помещений: любой поворот на складе для электрокара снижает скорость и увеличивает время обработки заказа, а значит снижает эффективность, что отталкивает операторов от аренды. Поэтому мы рекомендуем создавать склады исключительно правильной формы.

Научились строить быстро

В России научились строить быстро: срок строительства складов составляет от шести месяцев до одного года, вилка зависит от начала сезона стройки.

– Что касается стоимости строительства складов, то это, как правило, 30 тыс.руб. / кв.м, без стоимости участка, без коммуникаций. В отдельных регионах стоимость может быть чуть выше, что связано с логистикой и доставкой строительных материалов.

Склады следуют за торговлей

Склады всегда идут следом за торговлей, а с развитием интернет-торговли этот тренд стал еще более актуален.

– Для онлайн-торговли очень важно наличие склада, так как на первое место по значимости в интернет-продажах выходят не цены, а сроки доставки. То, что мы хотим купить, хотим, как правило, купить прямо сейчас. В целом, сейчас и в мире, и в России, арендаторы складов – это онлайн-сети.