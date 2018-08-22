«Умные офисы». Советы эксперта как оптимизировать офисное пространство

Сегмент офисной недвижимости в регионах развивается в основном за счет локальных игроков. Чтобы снизить риски их инвестиций, эксперт рынка Михаил Сафонов, директор по развитию направлений PM и ритейл «Knight Frank» (Москва), посоветовал обратить внимание на актуальные тренды – создание эффективных офисных пространств, коворкинги и упакованные всем мини-офисы.

Офисный сегмент держится на региональных игроках

Офисный сегмент в регионах развивается в основном за счет местных девелоперов, московские институциональные девелоперы осторожно смотрят на развитие этого сегмента недвижимости в регионах. В целом, объекты офисной недвижимости в России по качеству не отличаются от зарубежной недвижимости.

– Те запросы, которые мы получаем от международных компаний на покупку/аренду помещений, зданий, по параметрам соответствуют тому, что у нас есть в России, с одной поправкой на качество строительства, которое отстает пока от международных норм. При инвестициях и даже при аренде офисов мы рекомендуем клиентам всегда проводить технический аудит и сравнивать заявленные параметры с фактическими.

«Умные офисы» и оптимизация пространства

Обсуждая актуальные тенденции в офисном сегменте, специалисты выделили создание «умных офисов» с различными функциональными зонами. Когда в офисных помещениях создают зону для телефонных переговоров, зал тишины, где можно, например, работать над аналитическим отчетом, залы для совместной работы и т.д.

– Сейчас многие компании задумываются над оптимизацией офисного пространства, сокращением площадей. Компании устанавливают мобильное приложение каждому сотруднику, чтобы отследить его движения в течение дня и определить потребность в определенных помещениях. Всё это направлено прежде всего на создание эффективного офиса.

Далеко не буду ходить. Наша компания переезжает в более компактный офис. Анализ показал, что только 20-30% времени сотрудники компании в течение дня находились в офисе, остальное время – на встречах, переговорах. Одним из решений в такой ситуации является возможность организации хот-десков (hot desk) – это такие общие рабочие места: у вас отсутствует закрепленное рабочее место, есть личный ящик с вашим ноутбуком, набором личных вещей, вы размещаетесь за свободным рабочим столом, поработав, уходите, на ваше место может прийти другой человек.

Такая тенденция, направленная на оптимизацию офисных помещений, не способствует росту запросов на данный сегмент недвижимости. Тем не менее, мы надеемся в целом на рост деловой активности и диверсификацию на восток России, это было бы логичным шагом развития нашей большой страны.

Мини-офисы и коворкинги

Еще интересный формат, который активно развивается в последнее время, это коворкинги и мини-офисы.

– Коворкинг, по моему мнению, даже в меньшей степени, потому что, как показал опыт, в открытом пространстве не всем комфортно работать. Вопросы конфиденциальности, шум людей, которые работают рядом, все это создает определенные неудобства.

А вот формат мини-офисов оказался более интересным. Мини-офис – это офис под ключ, со всей инфраструктурой, когда девелопер создает полностью отделанное помещение, комплектует мебелью, есть общий ресепшн, общая охрана, техобслуживание помещения, клининг, и даже кофе. Мы реализовали один из таких интересных проектов в Москве, и достаточно быстро его заполнили арендаторами. Это, кстати, еще одна возможность для девелоперов снизить риски инвестиций в офисную недвижимость. Когда вы, например, строите здание, без ремонта, без крупных арендаторов. Такой объект с мини-офисами вы можете заполнить за восемь-девять месяцев.