«Ростелеком» выступил партнером Байкальского саммита недвижимости в Иркутске

«Ростелеком» в Иркутске выступил партнером ежегодного Байкальского саммита Российской гильдии управляющих и девелоперов. Главное событие рынка недвижимости Приангарья состоялось в последние дни июля в конференц-зале Байкальского банка Сбербанка России и собрало 230 участников.

Ведущие федеральные и региональные эксперты из регионов России обсудили последние тенденции строительной отрасли. Основной темой деловой программы стала «Образы городов будущего. Как будет развиваться город. Каким он будет в ближайшие 10-15 лет».

Представители оператора связи вместе с другими участниками саммита побывали на иркутских новостройках, где «Ростелеком» готов предоставить услуги для комфортного и безопасного проживания и ведения бизнеса.

На главной площадке саммита состоялась презентация нового цифрового решения «Ростелекома» для домов и городов: облачной услуги с системой управления домашним оборудованием «Умный дом», включающей в себя управляемые датчики открытия дверей и окон, движения, протечки воды и дыма в квартире, а также систему видеонаблюдения.

«Датчики «Умного дома» можно монтировать уже на стадии строительства, так что новоселы с первых дней проживания смогут обезопасить свои квартиры от коммунальных аварий, возгорания или несанкционированного доступа», – прокомментировал директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман.

Во второй части деловой программы «Сценарии и практики» выступил директор проектов «Новостройки» ПАО «Ростелеком» Валентин Достовалов с темой «Среда для жизни от «Ростелекома». Он сообщил, что создание четкой и прозрачной модели сотрудничество между «Ростелекомом» и застройщиками, управляющими компаниями и проектными организациями позволит сформировать для населения по-настоящему комфортную среду для жизни. Компании-партнеры в результате получат сокращение капитальных и операционных затрат на строительство и обслуживание жилых комплексов.

Исполнительный директор некоммерческого партнерства «Российская гильдия управляющих и девелоперов» Елена Бодрова отметила, что четвертый год подряд саммит собирается в столице Восточной Сибири, которая всегда удивляет идеями, проектами, девелоперами и показывает, что цифровизация, новые форматы и подходы, реализуемые во всем мире, успешно применяются и продвигаются в Иркутске.

Основная задача саммита – формирование площадки для эффективного взаимодействия всех заинтересованных сторон в области недвижимости: архитекторов и урбанистов, девелоперов и строителей, инвесторов и брокеров, власти и некоммерческих объединений.

ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – более 9,9 млн пользователей, из которых свыше 5,0 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Сибирского Федерального округа.

«Ростелеком» МРФ «Сибирь» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 8 региональных филиалов – Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.

Иркутский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Иркутской области. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Сибирь»), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком».