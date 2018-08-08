Альфа-Банк привлек почти 10 тысяч новых клиентов-юрлиц в рамках программы лояльности FIFA 2018

Программа лояльности FIFA 2018, запущенная Альфа-Банком в апреле 2017 года, привлекла почти 10 тысяч новых активных клиентов сегмента малого и среднего бизнеса.

Как официальный банк Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ Альфа-Банк получил эксклюзивное право предлагать банковские услуги миллионам болельщиков в рамках ЧМ-2018 и Кубка Конфедераций FIFA 2017.

В апреле 2017 года Банк первым на российском рынке предложил программу лояльности для клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса.

В ней могли поучаствовать клиенты трех сегментов: индивидуальные предприниматели, руководители малых предприятий (выручка до 350 млн рублей в год) и руководители компаний среднего и регионального корпоративного бизнеса (выручка до 3,5 млрд рублей в год).

Любой клиент мог вступить в программу, нажав одну кнопку в мобильном или интернет-банке, накопить баллы за обычные операции и обменять их на билеты на матчи Чемпионата Мира FIFA 2018™, спортивную атрибутику и сувенирную продукцию с символикой чемпионата.

Всего к программе лояльности FIFA 2018, действовавшей для юрлиц, зарегистрировалось порядка 120 тысяч участников. Из них почти 10 тысяч – это новые клиенты, которых привлекла в первую очередь программа лояльности.

Эти клиенты при открытии расчетного счета в банке сразу подключались к программе лояльности и выпускали карту Альфа-Cash Ультра FIFA или Международную корпоративную карту FIFA.

Карты выпускались бесплатно, стоимость обслуживания зависит от пакета услуг. За безналичные операции по этим картам клиентам начисляется по 1 баллу за каждые 100 рублей.

Самый дешевый билет на матч «стоил» 25 тысяч баллов (один из вариантов их накопления – операции на 2,5 млн рублей по карте Альфа-Cash Ультра FIFA или МКК FIFA). Самый дорогой билет – на финальную игру - «обошелся» в 125 тысяч баллов. Всего в рамках программы лояльности FIFA 2018, действовавшей для клиентов-юрлиц, более 330 человек "конвертировали" накопленные баллы в билеты на матчи ЧМ-2018.

«Это первая для российского рынка программа лояльности для юрлиц, причем «привязанная» к спортивному событию мирового масштаба. Мы довольны ее результатами. Программа привела к заметному увеличению транзакционной активности существующей клиентской базы и внесла ощутимый вклад в привлечение новых клиентов, - говорит член правления Альфа-Банка, руководитель блока «Малый и средний корпоративный бизнес» Денис Осин. - Интерес к программе начал расти в октябре 2017 года, а ближе к открытию ЧМ мы заметили, что ряд клиентов целенаправленно копит баллы, наращивая свою транзакционную активность. Сейчас наша задача – сохранить новых клиентов, предоставляя им лучшие сервисы на рынке».

К июню 2018 года активная клиентская база Альфа-Банка в сегменте МСКБ превысила 330 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей.

Подключиться к программе лояльности клиенты могли с апреля 2017 года по июнь 2018 года. Срок действия программы, в течение которого ее участники могут накапливать баллы и менять их на сувениры и атрибутику Чемпионата Мира, продлен до ноября.



Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование. Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям. По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial и его дочерние компании, включая АО «Альфа-Банк», составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

На территории России у Банка открыто более 750 подразделений. В Банковскую группу также входят иностранные финансовые компании, в том числе дочерний Банк в Нидерландах, финансовая компания на Кипре.