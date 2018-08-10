Аналитики Альфа-Банка назвали причины валютной паники

Паника на российском рынке, запущенная вчера публикацией статьи о новых санкционных предложениях Конгресса, сегодня сменилась стабилизацией курса около значения 66 руб./$ на фоне альтернативных предложений Белого Дома, которые представляются менее болезненными для России, как минимум в краткосрочной перспективе, отмечают аналитики Альфа-Банка. Дальнейшее движение курса зависит и от ситуации на развивающихся рынках.

Падение канадского доллара обсуждалось как одна из причин ослабления рубля

Значительное падение рубля вчера стало неожиданностью. В течение прошлого дня обсуждалось, что одной из возможных причин ослабления рубля стало давление на другую сырьевую валюту - канадский доллар. Во вторник вечером Саудовская Аравия объявила посла Канады персоной нон-грата, отозвала своего посла, а также объявила о замораживании новых торговых и инвестиционных сделок между странами. Данные меры стали ответными на заявление Канады, которое придало политическую окраску ситуации с правами человека в Саудовской Аравии. Тем не менее, эта версия не кажется правдоподобной - курс канадского доллара ослаб на 0,5%, в то время как курс рубля упал на 3,3% за вчерашний день до уровня выше 65 руб./$ в конце дня.

Опасения санкций против госбанков и ОФЗ стали главной причиной падения рубля

Второй возможной причиной вчерашней паники была публикация подробностей новых санкций, обсуждаемых в Конгрессе США, которая появилась в газете Коммерсант. Санкции включают в себя требование о запрете 7 российским госбанкам на проведение операций в США, а также предложение запретить инвесторам покупать новые выпуски ОФЗ. Поразителен тот факт, что этот документ на английском циркулировал по рынку в течение предыдущих недель и его вчерашнюю публикацию на русском трудно назвать новостью. Кроме того, пока этот законопроект находится на рассмотрении, решение по нему может быть принято только после того, как нижняя палата Конгресса завершит свой отпуск, который продлится с 6 августа по 3 сентября. Тем не менее, падение котировок акций Сбербанка более чем на 4% за вчерашний день и рост российских 5-летних CDS с 140 до 150 говорят в пользу того, что публикация Коммерсанта могла спровоцировать такую негативную реакцию.

США объявили новые санкции, которые вступят в силу 22 августа

Важным событием вчерашнего вечера стала публикация санкций применительно к делу Скрипалей. Госдеп США вчера вечером объявил о том, что в отношении России будут введены санкции по закону от 1991 г. о контроле за химическим и биологическим оружием. Они предусматривают два раунда. Санкции первого раунда, вступающие в силу 22 августа, будут достаточно нейтральными - ограничение экспорта товаров двойного назначения, многие из которых уже находятся под ограничениями. Санкции второго раунда могут быть введены через три месяца после первого, то есть в начале ноября, в зависимости от реакции России на ограничения от 22 августа, и могут оказаться более болезненными. Они включают в себя минимизацию внешнеторговых связей между Россией и США, а также запрет на полеты Аэрофлота в США.

Показательно, что эти предложения, исходящие из Белого Дома, по факту являются менее болезненными, чем предложения, подготовленные в Конгрессе США, так как имеют меньше прямых экономических последствий. В результате, неудивительно, что сегодня валютный курс стабилизировался около значения 66 руб./$. Торговый диапазон предстоящей недели нам видится на уровнях 64,25-67,50 руб./$.

Турецкая лира обновляет минимумы

Дальнейшая динамика рубля будет зависеть не только от санкционного фона, но и от настроений инвесторов по поводу развивающихся рынков. Давление на этот класс активов продолжается: вчера турецкая лира ослабла до исторического минимума в 5,42 лира/$. Ее падение связано с обострением геополитического конфликта между США и Турцией, в частности, с решением правительства США о возможной отмене беспошлинного импорта турецких товаров по программе GSP на сумму около $1,7 млрд (17% турецкого экспорта в США).

Наталия Орлова, главный экономист Альфа-Банка

Александр Красный, директор по операциям на валютном рынке Альфа-Банка