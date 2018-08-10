Иркутская область на 13-м месте. Сбербанк представил рейтинг «безналичных» регионов России

Сбербанк впервые представил Рейтинг «безналичных» регионов и городов России. В лидеры рейтинга вышли регионы Северо-Западного федерального округа. Наибольшую долю торгового оборота по картам по отношению к сумме снятия наличных и торгового оборота продемонстрировал Ненецкий автономный округ с показателем 56,1 %, далее следуют республики Коми и Карелия — 48,81 %, Мурманская (48,45 %) и Тюменская области (48,18 %). Иркутская область (43,89%) на 13-м месте среди регионов России по доле проникновения безналичных платежей, Республика Бурятия (44,03%) — на 11-м.

Лидером среди городов стал Сыктывкар с долей торгового оборота в сумме снятия наличных и торгового оборота 52 %. В число самых «безналичных» городов страны также вошли Петрозаводск (51 %) и Тюмень (50 %). Затем идут Ухта, Апатиты и Мурманск (48 %), Томск и Северодвинск (47 %).

Главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников:

«За последние 10 лет в России произошел настоящий прорыв в области использования безналичных средств платежа. По итогам 2018 года доля расходов россиян по картам в общих расходах на приобретение товаров и услуг приблизится к 50 %. В 2017 году эта цифра увеличилась до 39 % против всего 4 % в 2008 году, то есть за 10 лет доля расчетов по картам выросла в 10 раз! Это один из самых высоких результатов в мире».

Директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка Светлана Кирсанова:

«Мы в Сбербанке верим в то, что один из главных факторов, необходимых для роста безналичных платежей, — это развитие инфраструктуры. Если ранее нашим фокусом было наращивание сети торгового эквайринга, то теперь, когда POS-терминалы работают даже в небольших магазинах в населенных пунктах по всей стране, мы акцентируем свое внимание на повышении эффективности работы нашей сети, развитии эквайринга на транспорте, digital-сервисах, а также удаленных сервисах для повышения удобства использования карт».

Иркутская область на 13-м месте среди регионов России по доле проникновения безналичных платежей, Республика Бурятия — на 11-м.

Регионы с наибольшим проникновением безналичных платежей — по данным трансакций клиентов Сбербанка

Иркутск, Ангарск, Улан-Удэ вошли в топ-100 городов с наиболее быстрыми темпами роста доли безналичных платежей в 2018 году. В Иркутске доля безналичных платежей повысилась с 41% до 46%, в Улан-Удэ — с 40% до 45%, в Ангарске — с 35% до 42%.