В Иркутске приступили к бетонированию фундамента школы в микрорайоне Лесной

На строительстве школы в иркутском микрорайоне Лесной завершен этап по установке свай. Всего было забито 833 опоры. Работы ведутся в соответствии с графиком. Сейчас подрядчики приступают к бетонированию фундамента. Строительную площадку посетил сегодня мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

– Школа в микрорайоне Лесной – один из ключевых объектов, которые мы начали строить в этом году. Основные задачи – за зиму сделать каркас и закрыть его, весной приступить к отделочным работам, летом благоустроить прилегающую территорию. Важно слаженное взаимодействие между всеми участниками процесса, – отметил глава областного центра.

В соответствии с проектом, в школе микрорайона Лесной на 616 мест, кроме учебных классов, предусмотрены спортивный и актовый зал, бассейн. Будет проведено благоустройство прилегающей территории, обустройство стадиона и детской площадки.

Во время поездки Дмитрий Бердников проверил ход работ по возведению пристроя на 500 мест к гимназии № 25 в микрорайоне Солнечный, к строительству которого также приступили в июне этого года. На объекте уже закончены работы по бетонированию стен подвала первого блока, приступают к армированию фундамента второго. Строящийся объект будет иметь пять блоков, которые соединены между собой и с основным зданием гимназии. В новых помещениях разместят учебные классы для старшей школы, актовый и спортивный залы, читальный зал и библиотеку, медицинский кабинет. Мэр Иркутска подчеркнул, что уже запланировано возведение аналогичных учебных зданий на территории еще трех школ – №№ 14, 53 и 57, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.