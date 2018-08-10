В Иркутском районе общественный транспорт оборудуют приборами для приема электронных билетов

В Иркутском районе планируется внедрить в общественном транспорте автоматизированную систему учета и оплаты проезда. Для этого транспортные средства оборудуют валидаторами - специальными приборами, способными учитывать количество поездок льготными категориями граждан по электронным социальным проездным билетам.

Процесс пройдет поэтапно, для каждого перевозчика сроки оборудования транспортных средств разработают индивидуально в соответствии с количеством имеющегося автопарка. Об этом сообщил на совещании о доступности услуг пользования общественным транспортом и.о. Мэра Иркутского района Игорь Жук.

Представители перевозчиков на совещании отметили, что могут не успеть за оставшееся время оборудовать имеющиеся в их собственности транспортные средства. Кроме того, части предпринимателей не хватает финансов на установку дополнительного оборудования.

Так, перевозчик по регулярному маршруту «Железнодорожный вокзал Иркутск – ТСЖ Молодежный» Сергей Рябец, у которого на маршруте задействовано 32 транспортных средства, рассказал, что в настоящее время перевозчики устанавливают на автобусы тахометры, поэтому возможности приобрести и установить валидаторы у них нет.

В связи с этим администрацией Иркутского района принято решение о формировании для каждого перевозчика индивидуального плана оборудования транспортных средств валидаторами в течение года, сообщает пресс-служба администрации Иркутского района.