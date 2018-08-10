С 1 сентября 2018 года наружная реклама в Иркутске станет вне закона

Срок действия всех договоров аренды уличных рекламных конструкций на территории Иркутска истекает 1 сентября 2018 года. Новые аукционы на право аренды мест под установку и эксплуатацию рекламных конструкций в рамках схемы размещения до сих пор не проведены, и это ставит в сложное положение множество предпринимателей, работающих на рекламном рынке Иркутска.

Фото предоставлено пресс-службой ИРО «Опора России»

Игра по правилам

Рекламные щиты устанавливают на улицах города согласно Схеме размещения рекламных конструкций, утверждаемой Минимущества Иркутской области и Постановлением мэра города Иркутска. На основании этого документа администрация Иркутска предоставляет места под размещение конструкций частным компаниям по итогам публичных аукционов. Победители торгов размещают собственные щиты и платят мэрии ежеквартальную аренду за места под установку рекламных конструкций. За год эта сумма составляет в общем порядка 60 млн рублей.

Согласно схеме, в городе эксплуатируется порядка 1,5 тысяч рекламных щитов. Принятие документа, регулирующего расположение объектов наружной рекламы, позволило создать цивилизованный рынок наружной рекламы из собственников, ответственных за эксплуатацию и безопасность своих конструкций.

Последние аукционы проводились пять лет назад

Несмотря на уверения участников рекламного рынка, мэрией новые торги до сих пор так и не были объявлены. В результате сложилась ситуация, при которой 1 сентября истекут последние действующие договоры аренды мест под установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Более того, многие такие договоры истекли раньше, в предыдущие месяцы, а их пролонгация без проведения повторных аукционов не предусмотрена. На сегодняшний день ни по одной из площадок, предусмотренных городской схемой размещения рекламных конструкций, торги до сих пор не объявлены.

Значительную часть рекламных конструкций собственники эксплуатируют на полулегальных основаниях не первый месяц, хотя продолжают оплачивать арендные платежи. Положение предпринимателей таково, что с 1 сентября могут признать незаконной любую конструкцию.

Как сообщает пресс-служба Иркутского регионального отделения «Опоры России», эта проблема несет риски, как для собственников рекламных щитов, так и для администрации города. Подчеркивается, что грядут большие убытки при демонтаже рекламных конструкций, сократятся доходы в бюджет города.



