Обрушился декор исторического здания аптеки №1 в Иркутске

Утром 10 августа сотрудники службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области посетили здание, расположенное в Иркутске по адресу: улица Дзержинского, 34. Как сообщает пресс-служба регправительства, зафиксировано обрушение части декора крыши (балясины). Аналогичные элементы декора демонтированы, вероятно, для недопущения повторного обрушения.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Иркутской области

Сейчас сотрудники службы устанавливают актуальный состав собственников здания аптеки для принятия решения о проведении внеплановой выездной проверки. По её результатам собственнику будет выдано предписание о принятии неотложных мер, направленных на восстановление элементов декора объекта культурного наследия, а также о приведении технического состояния иных элементов в нормативный вид. Также будет решаться вопрос привлечения собственника к ответственности по статье 7.13 Кодекса об АП «Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». По ней может быть наложен штраф для физлиц – 20 тысяч рублей, для юрлиц – 100 тысяч рублей.

Справка:



Здание аптеки №1 было построено по проекту известного иркутского архитектора Алексея Кузнецова в 1898 – 1901 годах для частной аптеки провизора Моисея Григорьевича Писаревского. Здание поставлено на государственную охрану решением Иркутского облисполкома в июне 1980 г., зарегистрировано в Едином государственном реестре объектов культурного наследия под номером 421410026960005. По результатам проведенной инвентаризации объекта культурного наследия «Аптека №1» в ноябре 2008 года состояние объекта было определено как удовлетворительное.

