Иркутский филиал Россельхозбанка принял участие в летней спартакиаде работников агропромышленного комплекса Иркутской области

Участие в мероприятии приняли 12 команд - Министерства сельского хозяйства Иркутской области, Россельхозбанка, службы ветеринарии, службы Гостехнадзора, Аларского, Баяндаевского, Боханского, Осинского, Нукутского, Качугского, Иркутского, Заларинского районов.

Участники состязались в восьми видах спорта (волейбол, перетягивание каната, дартс, армейский рывок гири, веселые старты, шашки, шахматы, стрельба). Собрались на берегу Братского водохранилища, чтобы не просто выяснить кто быстрее и сильнее, но и получить заряд положительных эмоций. Несмотря на жаркие соревнования – в прямом и переносном смысле, столбик термометра подобрался к отметке +30, все участники проявили волю к победе, выносливость и командный дух. Также в рамках спартакиады прошел конкурс художественной самодеятельности.

По итогам состязаний, участники команды Банка заняли II место по стрельбе, II место по игре в дартс и VI место в общем командном зачёте.

«Такие мероприятия, безусловно, пропагандируют здоровый образ жизни, а также дают возможность встретиться и пообщаться с организациями агропромышленного комплекса. Уверена, что участие Банка в спартакиаде такого масштаба станет традиционным», - отметила директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова.