Для владельцев частей жилых домов, гаражей и машино-мест снизили налоги

Налог на имущество физлиц по отдельным объектам недвижимости уменьшен. Вступил в силу Федеральный закон от 03.08.2018 № 334-ФЗ.

Так, по информации пресс-службы ФНС России, для частей жилых домов установлен необлагаемый налогом вычет в размере кадастровой стоимости 20 кв.м, ограничена предельная налоговая ставка не более 0,3% исходя из кадастровой стоимости, а также введена федеральная льгота, которая освобождает от уплаты налога на один объект.

Кроме этого, введены единые условия налогообложения гаражей и машино-мест независимо от их места нахождения. Отменены особенности налогообложения гаражей и машино-мест в торгово-офисных объектах. Прежде они облагались по предельной налоговой ставке 2%, и к ним не применялись федеральные налоговые льготы. Теперь для таких гаражей и машино-мест, как и для иных аналогичных объектов, будет действовать предельная налоговая ставка не более 0,3%, а также право на федеральную льготу, освобождающую от уплаты налога.