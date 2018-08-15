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Надоело получать рубли? Топ-7 вакансий с зарплатой в валюте

15 августа 2018

На фоне падения рубля есть и те, кого это обрадовало, например, сотрудники компаний, заработная плата которых в евро или долларах. Аналитики hh.ru составили топ-7 вакансий, которые предлагают ежемесячное вознаграждение в валюте.

«Значительная часть таких предложений относятся к профобласти «Информационные технологии». В этом нет ничего удивительного, так очень часто такие компании активно работают с зарубежными компаниями, а в Сибири традиционно сильные вузы, выпускающие востребованных специалистов на мировом рынке труда. Иностранные компании с удовольствием приглашают их на работу. Часто для этого даже не нужно переезжать, допускается удаленная занятость.

На сегодня на hh.ru около 200 вакансий, предлагающих вознаграждение в валюте. Правда, уже сейчас заметно, что их становится меньше», - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь.

Также иногда оплату труда в евро или долларах предлагают в сфере гостеприимства, в производстве.  В большинстве случаев, такие предложения связаны с релокацией в другую страну.

Должность

Город

Зарплата

Ссылка на вакансию

Backend Developer Java\Kotlin

Москва

От 2 000 до 6 000 USD

https://hh.ru/vacancy/26801069

Пекарь-кондитер (Евросоюз/ Мальта)

Москва

от 1 600 EUR

https://hh.ru/vacancy/27277671

Программист Delphi

Екатеринбург

от 1 600 до 1 800 USD

https://hh.ru/vacancy/27038117

Project Manager

Новосибирск

от 1 000 до 2 500 USD

https://hh.ru/vacancy/27034236

Инженер по работе

со строительными организациями и инжиниринговыми компаниями

Москва

от 1 000 до 1 600 EUR

https://hh.ru/vacancy/27014336

Помощник юриста (стажер)

Москва

600 EUR

https://career.ru/vacancy/27165999

Web-Developer

Омск

от 400 до 800 USD

https://career.ru/vacancy/26909670
О HeadHunter:
HeadHunter — ведущая российская компания интернет-рекрутмента, развивающая бизнес в России, Белоруссии, Казахстане, Азербайджане и других странах. Основана в 2000 году. Крупнейший актив компании — сайт для успешной карьеры hh.ru, обладающий базой в 620 тыс. актуальных вакансий и 35 млн резюме. Каждую неделю через hh.ru компании приглашают на собеседование 1,1 млн человек. По данным SimilarWeb, HeadHunter занимает второе место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников.

/ СИА /
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