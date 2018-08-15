Надоело получать рубли? Топ-7 вакансий с зарплатой в валюте

На фоне падения рубля есть и те, кого это обрадовало, например, сотрудники компаний, заработная плата которых в евро или долларах. Аналитики hh.ru составили топ-7 вакансий, которые предлагают ежемесячное вознаграждение в валюте.
«Значительная часть таких предложений относятся к профобласти «Информационные технологии». В этом нет ничего удивительного, так очень часто такие компании активно работают с зарубежными компаниями, а в Сибири традиционно сильные вузы, выпускающие востребованных специалистов на мировом рынке труда. Иностранные компании с удовольствием приглашают их на работу. Часто для этого даже не нужно переезжать, допускается удаленная занятость.
На сегодня на hh.ru около 200 вакансий, предлагающих вознаграждение в валюте. Правда, уже сейчас заметно, что их становится меньше», - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь.
Также иногда оплату труда в евро или долларах предлагают в сфере гостеприимства, в производстве. В большинстве случаев, такие предложения связаны с релокацией в другую страну.
|
Должность
|
Город
|
Зарплата
|
Ссылка на вакансию
|
Backend Developer Java\Kotlin
|
Москва
|
От 2 000 до 6 000 USD
|
Пекарь-кондитер (Евросоюз/ Мальта)
|
Москва
|
от 1 600 EUR
|
Программист Delphi
|
Екатеринбург
|
от 1 600 до 1 800 USD
|
Project Manager
|
Новосибирск
|
от 1 000 до 2 500 USD
|
Инженер по работе
со строительными организациями и инжиниринговыми компаниями
|
Москва
|
от 1 000 до 1 600 EUR
|
Помощник юриста (стажер)
|
Москва
|
600 EUR
|
Web-Developer
|
Омск
|
от 400 до 800 USD
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