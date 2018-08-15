Надоело получать рубли? Топ-7 вакансий с зарплатой в валюте

На фоне падения рубля есть и те, кого это обрадовало, например, сотрудники компаний, заработная плата которых в евро или долларах. Аналитики hh.ru составили топ-7 вакансий, которые предлагают ежемесячное вознаграждение в валюте.

«Значительная часть таких предложений относятся к профобласти «Информационные технологии». В этом нет ничего удивительного, так очень часто такие компании активно работают с зарубежными компаниями, а в Сибири традиционно сильные вузы, выпускающие востребованных специалистов на мировом рынке труда. Иностранные компании с удовольствием приглашают их на работу. Часто для этого даже не нужно переезжать, допускается удаленная занятость.

На сегодня на hh.ru около 200 вакансий, предлагающих вознаграждение в валюте. Правда, уже сейчас заметно, что их становится меньше», - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь.

Также иногда оплату труда в евро или долларах предлагают в сфере гостеприимства, в производстве. В большинстве случаев, такие предложения связаны с релокацией в другую страну.

Должность Город Зарплата Ссылка на вакансию Backend Developer Java\Kotlin Москва От 2 000 до 6 000 USD https://hh.ru/vacancy/26801069 Пекарь-кондитер (Евросоюз/ Мальта) Москва от 1 600 EUR https://hh.ru/vacancy/27277671 Программист Delphi Екатеринбург от 1 600 до 1 800 USD https://hh.ru/vacancy/27038117 Project Manager Новосибирск от 1 000 до 2 500 USD https://hh.ru/vacancy/27034236 Инженер по работе со строительными организациями и инжиниринговыми компаниями Москва от 1 000 до 1 600 EUR https://hh.ru/vacancy/27014336 Помощник юриста (стажер) Москва 600 EUR https://career.ru/vacancy/27165999 Web-Developer Омск от 400 до 800 USD https://career.ru/vacancy/26909670

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