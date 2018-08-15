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Работники лесозаготовительного предприятия Иркутской области получили зарплату в размере 2 млн рублей благодаря вмешательству судебных приставов

15 августа 2018

Судебные приставы г. Нижнеудинска Иркутской области взыскали порядка 2 млн рублей задолженности по заработной плате в пользу работников лесной отрасли.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области, комиссия по трудовым спорам лесозаготовительной организации вынесла удостоверения о погашении задолженности по зарплате 46 работникам и предъявила их на исполнение  в Службу судебных приставов.  Общая сумма долга за три месяца составила 1,9 млн рублей.

Должник выплатил рабочим заработанные ими денежные средства в полном объеме.


/ СИА /
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