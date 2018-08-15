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За полгода более 450 тысяч жителей Приангарья получили жилищно-коммунальную поддержку

15 августа 2018

За первую половину года социальную поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг получили 452,5 тыс. жителей Иркутской области, в среднем по 726 рублей в месяц. Кроме того, 68,6 тыс. семей с недостаточным доходом (в каждой второй из них – ниже прожиточного минимума) получили субсидии, их средний размер – 1436 рублей в месяц.


Как сообщает Иркутскстат, размер выплат зависит от уровня действующих жилищно-коммунальных тарифов, а для начисления субсидий важен также доход в расчете на одного члена семьи. При значительной дифференциации тарифов существенно различается и муниципальный размер выплат имеющим льготы или право на субсидию. Из всех территорий области максимальный размер соцподдержки сложился в Катангском районе (2873 рублей), минимальный – в Саянске (481 рублей). Субсидии, значительно превышающие средний уровень, получают нуждающиеся в них жители Бодайбо и района, Баяндаевского, Иркутского, Мамско-Чуйского, Усть-Илимского районов (более 2 тыс. рублей). Небольшие субсидии – в Нукутском, Аларском, Шелеховском и Тайшетском районах (меньше 1000 рублей). 
Общие расходы на эти цели составили 2,6 млрд рублей, они полностью возмещены за счет бюджетных средств во всех муниципальных образованиях региона.


/ СИА /
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