Блокчейн: узнайте, что «под капотом» и научитесь это использовать

Всё, что вы хотели знать о блокчейне, можно будет выяснить 22-29 августа в рамках практического блокчейн-курса, организованного «Инфабрикой». Курс будет вести ведущий блокчейн-юрист, эксперт, автор книг по криптовалютам и ICO Владимир Попов

Каждое из семи занятий продолжительностью 2,5 часа на 90% будет посвящено практике.

Вы узнаете:

– Как работает технология блокчейна, как выбрать кошелек, какие ниши для заработка еще свободны;

– Как работает смарт-контракт, что такое DAO и другие средства автоматизации;

– Всё самое нужное и полезное о майнинге и его перспективах, о трейдинге, о биржах и рынке криптовалют;

– В чем преимущества ICO, как сделать выгодные вложения, какие существуют тренды на этом рынке.

Вы научитесь:

– Использовать информацию о блокчейне, выбирать оптимальные сервисы, находить верные решения для заработка;

– Анализировать и оценивать стартапы, читать и применять смарт-контракты;

– Ориентироваться в технологиях, выбирать биржи, зарабатывать там, где другие не зарабатывают;

– Сравнивать доходность и другие показатели, применять 4Т; создавать проекты с нуля;

– Применять полученные знания на реальных кейсах и на собственной практике.

Регистрация на сайте https://infabrika.com/bitcoin

Стоимость курса 23 000 руб., для выпускников Бизнес-Курса – 20 000 руб.

Завуч школы Дарья Гульгонова, тел. 89149360411.

Иркутск ул.Ширямова​ 32, 3 этаж, офис 3​

Программа курса:

День №1. Разбираемся с блокчейном: что под капотом и как это использовать?

1. Как устроена технология?

a. термины

b. плюсы

c. минусы

d. перспективы (всё на живых примерах)

2. Выбираем кошельки для работы:

a. какие есть?

b. какой выбрать?

c. как обезопасить себя от потерь?

3. Какие ниши не заняты и как их освоить?

a. аналоги реального сектора

b. новые отрасли

4. Вопросы и ответы.

В первый день - знакомство с технологией и её структурами. Из практики - понимание устройства блокчейн-кошельков.

Домашнее задание.

День №2. Блокчейн и смарт-контракты не для технарей

1. Смарт-контракт как набор символов

2. Смарт-контракт: что нужно знать, чтобы это использовать?

3. DAO и другие средства автоматизации

4. Рассмотрение кейсов стартапов:

a. что они делают?

b. как это использовать (в бизнесе, на работе и т.д.)?

Во второй день - понимание на языке гуманитариев умных контрактов и спектра их возможностей.

День №3. Что нужно знать про майнинг и трейдинг?

1. Майнинг как основа основ:

a. что есть сегодня?

b. что будет завтра?

2. Как заработать на том, на чём другие не зарабатывают?

a. сервисное обслуживание

b. крипто-проекты (дома, CUDA и т.д.)

3. Трейдинг - чего не нужно делать?

a. обзор бирж и других ресурсов

b. кейсы по работе

c. четыре принципа крипто-трейдера

4. Задача: рассмотреть основные закономерности текущего рынка:

a. трекеры

b. coin cap

c. методика анализа

Третий день предназначен для обзора отрасли в крипто-сфере, завязанной на купле-продаже и создании крипто-активов (кроме ICO).

День №4. ICO. Вложения

1. Ищем тренды, изучая модели

2. Кейсы прошлых лет

3. Кейсы здесь-и-сейчас

4. Принципы анализа ICO проектов - авторский подход 4T на конкретном разборе.

Данный день “заточен” под изучение ICO с точки зрения инвестора.

День №5. ICO. Поиск денег

1. Сравниваем доходность и другие показатели

2. Вспоминаем 4T и применяем к себе (на участниках)

3. Что ждёт сферу в течение 3-5 лет?

4. Создаём проект с нуля (практика по методике).

Два дня практических заданий:

1. Разбор одного-двух кейсов участников и/или текущего рынка в концепции взаимосвязи всех элементов курса (SWAT-анализ + определение стратегии развития)

2. Проработка моделей на тех же или других кейсах.

На занятия приходить с ноутбуком.