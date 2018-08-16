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Блокчейн: узнайте, что «под капотом» и научитесь это использовать

16 августа 2018

Всё, что вы хотели знать о блокчейне, можно будет выяснить 22-29 августа в рамках практического блокчейн-курса, организованного «Инфабрикой». Курс будет вести ведущий блокчейн-юрист, эксперт, автор книг по криптовалютам и ICO Владимир Попов

Каждое из семи занятий продолжительностью 2,5 часа  на 90% будет посвящено практике.

Вы узнаете:

– Как работает технология блокчейна, как выбрать кошелек, какие ниши для заработка еще свободны;

– Как работает смарт-контракт, что такое DAO и другие средства автоматизации;

– Всё самое нужное и полезное о майнинге и его перспективах, о трейдинге, о биржах и рынке криптовалют;

 – В чем преимущества ICO, как сделать выгодные вложения, какие существуют тренды на этом рынке.

Вы научитесь:

– Использовать информацию о блокчейне,  выбирать оптимальные сервисы, находить верные решения для заработка;

– Анализировать и оценивать стартапы, читать и применять смарт-контракты;

– Ориентироваться в технологиях, выбирать биржи, зарабатывать там, где другие не зарабатывают; 

– Сравнивать доходность и другие показатели, применять 4Т; создавать проекты с нуля;

– Применять полученные знания на реальных кейсах и на собственной практике.

Регистрация на сайте https://infabrika.com/bitcoin

Стоимость курса  23 000 руб., для выпускников Бизнес-Курса – 20 000 руб.

Завуч школы Дарья Гульгонова, тел. 89149360411.

Иркутск ул.Ширямова​ 32, 3 этаж, офис 3​

Программа курса: 

День №1. Разбираемся с блокчейном: что под капотом и как это использовать? 

1. Как устроена технология? 
a. термины 
b. плюсы 
c. минусы 
d. перспективы (всё на живых примерах) 

2. Выбираем кошельки для работы: 
a. какие есть? 
b. какой выбрать? 
c. как обезопасить себя от потерь? 

3. Какие ниши не заняты и как их освоить? 
a. аналоги реального сектора 
b. новые отрасли 

4. Вопросы и ответы. 

В первый день - знакомство с технологией и её структурами. Из практики - понимание устройства блокчейн-кошельков. 

Домашнее задание. 

День №2. Блокчейн и смарт-контракты не для технарей 

1. Смарт-контракт как набор символов 

2. Смарт-контракт: что нужно знать, чтобы это использовать? 

3. DAO и другие средства автоматизации 

4. Рассмотрение кейсов стартапов: 
a. что они делают? 
b. как это использовать (в бизнесе, на работе и т.д.)? 

Во второй день - понимание на языке гуманитариев умных контрактов и спектра их возможностей. 

День №3. Что нужно знать про майнинг и трейдинг? 

1. Майнинг как основа основ: 
a. что есть сегодня? 
b. что будет завтра? 

2. Как заработать на том, на чём другие не зарабатывают? 
a. сервисное обслуживание 
b. крипто-проекты (дома, CUDA и т.д.) 

3. Трейдинг - чего не нужно делать? 
a. обзор бирж и других ресурсов 
b. кейсы по работе 
c. четыре принципа крипто-трейдера 

4. Задача: рассмотреть основные закономерности текущего рынка: 
a. трекеры 
b. coin cap 
c. методика анализа 

Третий день предназначен для обзора отрасли в крипто-сфере, завязанной на купле-продаже и создании крипто-активов (кроме ICO). 

День №4. ICO. Вложения 

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1. Ищем тренды, изучая модели 
2. Кейсы прошлых лет 
3. Кейсы здесь-и-сейчас 
4. Принципы анализа ICO проектов - авторский подход 4T на конкретном разборе. 

Данный день “заточен” под изучение ICO с точки зрения инвестора. 

День №5. ICO. Поиск денег 

1. Сравниваем доходность и другие показатели 

2. Вспоминаем 4T и применяем к себе (на участниках) 

3. Что ждёт сферу в течение 3-5 лет? 

4. Создаём проект с нуля (практика по методике). 

Два дня практических заданий: 

1. Разбор одного-двух кейсов участников и/или текущего рынка в концепции взаимосвязи всех элементов курса (SWAT-анализ + определение стратегии развития) 

2. Проработка моделей на тех же или других кейсах. 

На занятия приходить с ноутбуком.


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