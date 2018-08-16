Блокчейн: узнайте, что «под капотом» и научитесь это использовать

Всё, что вы хотели знать о блокчейне, можно будет выяснить 22-29 августа в рамках практического блокчейн-курса, организованного «Инфабрикой». Курс будет вести ведущий блокчейн-юрист, эксперт, автор книг по криптовалютам и ICO Владимир Попов
Каждое из семи занятий продолжительностью 2,5 часа на 90% будет посвящено практике.
Вы узнаете:
– Как работает технология блокчейна, как выбрать кошелек, какие ниши для заработка еще свободны;
– Как работает смарт-контракт, что такое DAO и другие средства автоматизации;
– Всё самое нужное и полезное о майнинге и его перспективах, о трейдинге, о биржах и рынке криптовалют;
– В чем преимущества ICO, как сделать выгодные вложения, какие существуют тренды на этом рынке.
Вы научитесь:
– Использовать информацию о блокчейне, выбирать оптимальные сервисы, находить верные решения для заработка;
– Анализировать и оценивать стартапы, читать и применять смарт-контракты;
– Ориентироваться в технологиях, выбирать биржи, зарабатывать там, где другие не зарабатывают;
– Сравнивать доходность и другие показатели, применять 4Т; создавать проекты с нуля;
– Применять полученные знания на реальных кейсах и на собственной практике.
Регистрация на сайте https://infabrika.com/bitcoin
Стоимость курса 23 000 руб., для выпускников Бизнес-Курса – 20 000 руб.
Завуч школы Дарья Гульгонова, тел. 89149360411.
Иркутск ул.Ширямова 32, 3 этаж, офис 3
Программа курса:
День №1. Разбираемся с блокчейном: что под капотом и как это использовать?
1. Как устроена технология?
a. термины
b. плюсы
c. минусы
d. перспективы (всё на живых примерах)
2. Выбираем кошельки для работы:
a. какие есть?
b. какой выбрать?
c. как обезопасить себя от потерь?
3. Какие ниши не заняты и как их освоить?
a. аналоги реального сектора
b. новые отрасли
4. Вопросы и ответы.
В первый день - знакомство с технологией и её структурами. Из практики - понимание устройства блокчейн-кошельков.
Домашнее задание.
День №2. Блокчейн и смарт-контракты не для технарей
1. Смарт-контракт как набор символов
2. Смарт-контракт: что нужно знать, чтобы это использовать?
3. DAO и другие средства автоматизации
4. Рассмотрение кейсов стартапов:
a. что они делают?
b. как это использовать (в бизнесе, на работе и т.д.)?
Во второй день - понимание на языке гуманитариев умных контрактов и спектра их возможностей.
День №3. Что нужно знать про майнинг и трейдинг?
1. Майнинг как основа основ:
a. что есть сегодня?
b. что будет завтра?
2. Как заработать на том, на чём другие не зарабатывают?
a. сервисное обслуживание
b. крипто-проекты (дома, CUDA и т.д.)
3. Трейдинг - чего не нужно делать?
a. обзор бирж и других ресурсов
b. кейсы по работе
c. четыре принципа крипто-трейдера
4. Задача: рассмотреть основные закономерности текущего рынка:
a. трекеры
b. coin cap
c. методика анализа
Третий день предназначен для обзора отрасли в крипто-сфере, завязанной на купле-продаже и создании крипто-активов (кроме ICO).
День №4. ICO. Вложения
Читайте также:
1. Ищем тренды, изучая модели
2. Кейсы прошлых лет
3. Кейсы здесь-и-сейчас
4. Принципы анализа ICO проектов - авторский подход 4T на конкретном разборе.
Данный день “заточен” под изучение ICO с точки зрения инвестора.
День №5. ICO. Поиск денег
1. Сравниваем доходность и другие показатели
2. Вспоминаем 4T и применяем к себе (на участниках)
3. Что ждёт сферу в течение 3-5 лет?
4. Создаём проект с нуля (практика по методике).
Два дня практических заданий:
1. Разбор одного-двух кейсов участников и/или текущего рынка в концепции взаимосвязи всех элементов курса (SWAT-анализ + определение стратегии развития)
2. Проработка моделей на тех же или других кейсах.
На занятия приходить с ноутбуком.