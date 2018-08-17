БайкалИнвестБанк проводит акцию «Готовимся к школе»

С 16.08.2018 г. по 16.09.2018 г. АО «БайкалИнвестБанк» проводит акцию «Готовимся к школе», в рамках которой зарплатным клиентам Банка представляется возможность оформить потребительский кредит и овердрафт на льготных условиях, с пониженной процентной ставкой. Подробнее.