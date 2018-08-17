Сбербанк — самый дорогой и сильный бренд России по версии Brand Finance

Сбербанк вновь признан самым дорогим брендом России по версии Brand Finance. Согласно рейтингу самых ценных российских брендов, ценность бренда «Сбербанк» за год выросла на 18 % и достигла отметки 670,4 млрд рублей. Бренду присвоен рейтинг ААА+.

Впервые Сбербанк занял верхнюю позицию по силе бренда, потеснив лидера прошлого года — компанию «Аэрофлот». Банк признан самым сильным брендом в России с индексом 90,1. Brand Finance оценивает относительную силу брендов на основе таких факторов, как маркетинговые инвестиции, осведомленность, предпочтение, удовлетворенность персонала и корпоративная репутация. Вместе с уровнем доходов, сила бренда является решающим фактором ценности бренда. Показатели силы бренда «Сбербанк» обусловлены высоким уровнем ценности бренда среди клиентов банков и других ключевых участников рынка в России.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Высокое место нашего бренда в одном из самых авторитетных международных рейтингов — это крайне важная оценка работы всей команды банка по развитию сервисов и услуг. Стратегия Сбербанка предусматривает трансформацию в технологическую компанию, и это влечет за собой новые формы коммуникаций и взаимодействия с нашими клиентами. Мы рады, что наш подход в коммуникациях был замечен и банк все больше воспринимается как инновационный, что нашло отражение в новом рейтинге Brand Finance».

По данным Brand Finance, в настоящее время Сбербанк является одним из двух банковских брендов в категории AAA+ в мире наряду с банком ICBC в Китае. Первоначальное исследование рынка Brand Finance показало, что Сбербанк заработал самый высокий внутренний показатель репутации среди всех банковских брендов в мире — 8,22 из 10.

Дэвид Хэй, генеральный директор и Президент Brand Finance Plc:

«Показатели Сбербанка в этом году как по ценности бренда, так и по силе бренда — потрясающие. Банк укрепил свое превосходство на ключевых российских рынках, получив исключительно хорошие результаты в первоначальном исследовании потребительского капитала Brand Finance, который играет важную роль в нашей оценке. Поскольку стартапы и технические экосистемы посягают на отрасль финансовых услуг, доминирование Сбербанка как бренда в банковской сфере обеспечит прочную основу для его адаптации и процветания».

Результаты рейтинга доступны на сайте Brand Finance.