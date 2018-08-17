По мнению россиян, к 1 сентября курс доллара превысит 71 рубль 50 копеек

На фоне новостей о динамике курса доллар набирает позиции в качестве средства хранения накоплений. Россияне считают, что американская валюта в краткосрочной перспективе будет расти по отношению к рублю. В опросах Superjob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех федеральных округов нашей страны.

Для трети россиян (33%) рубль все еще является лучшим средством хранения сбережений, доллар назвал 21%, евро — 15%. 11% россиян считают, что свои накопления лучше хранить в других валютах: китайских юанях, фунтах стерлингов, японских йенах или на мультивалютных счетах.