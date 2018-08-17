По мнению россиян, к 1 сентября курс доллара превысит 71 рубль 50 копеек

На фоне новостей о динамике курса доллар набирает позиции в качестве средства хранения накоплений. Россияне считают, что американская валюта в краткосрочной перспективе будет расти по отношению к рублю. В опросах Superjob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех федеральных округов нашей страны.
Для трети россиян (33%) рубль все еще является лучшим средством хранения сбережений, доллар назвал 21%, евро — 15%. 11% россиян считают, что свои накопления лучше хранить в других валютах: китайских юанях, фунтах стерлингов, японских йенах или на мультивалютных счетах.
Молодежь до 24 лет по сравнению с россиянами старшего возраста реже выбирает рубль (по 29%) и чаще доллар (30%). Среди мужчин американская валюта пользуется большей популярностью, чем среди женщин (27 и 15%). Жители Москвы предпочитают доллар рублю (29 и 28% соответственно).
Позиция рубля в качестве средства хранения накоплений сегодня одна из самых низких за последние 4 года (33%). Лишь в январе 2014 года рублю доверяло меньшее число россиян (31%). Наибольший рост доверия к национальной валюте отмечался в мае 2015 года (53%). На фоне снижения интереса к рублю как к средству хранения накоплений выросли позиции американской валюты: рейтинг доллара сегодня максимальный за 4 года (21%).
В то же время динамика курса доллара сегодня интересует лишь 28% россиян. 54% не следят за новостями с валютной биржи.
Мужчины чаще женщин следят за курсом американской валюты (34% против 22% соответственно). Количество заинтересованных увеличивается с ростом уровня дохода: таких 19% среди россиян с доходом менее 25000 руб. и 31% среди граждан, зарабатывающих свыше 45000 руб. в месяц.
Число россиян, интересующихся курсом доллара, сегодня одно из самых низких (28%), лишь в начале нынешнего года курсом американской валюты интересовалось меньше россиян (26% в январе 2018 г.). Максимальное внимание к динамике банковских курсов было приковано в конце декабря 2014 года (54%), тогда рубль лихорадило особенно сильно.
Сейчас, в период скачкообразного изменения курса, россияне прогнозируют рост американской валюты: по средним прогнозам к 1 сентября доллар будет стоить 71 руб. 56 коп.
Хотя рубль по-прежнему рассматривается большинством россиян как лучшее средство хранения сбережений, его позиция сегодня одна из наиболее низких за 4 года (33%). На фоне ощутимой динамики курса экономически активное население страны повысило кредит доверия доллару: каждый пятый назвал его лучшим средством хранения накоплений. Впрочем, интерес к курсу доллара в этом году самый низкий: 26% в январе и 28% сейчас — большинство россиян устало от новостей с валютной биржи. Те, кто следит за курсом, предсказывают американской валюте рост до 71 рубля 56 копеек к 1 сентября.
По материалам Superjob.ru