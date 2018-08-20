При поддержке РСХБ в Туле стартовал Общероссийский фестиваль нашей еды «СВОЁ»

18 августа 2018 года в Тульском Кремле был дан старт первому региональному этапу Общероссийского фестиваля нашей еды «СВОЁ», организованного Россельхозбанком при поддержке Правительства Тульской области. В мероприятии принимают участие порядка 100 фермеров области и соседних регионов, представляющих различные подотрасли сельского хозяйства – молочное и мясное животноводство, растениеводство и овощеводство, переработку и другие направления.



«РСХБ как опорный банк АПК оказывает не только кредитную, но и нефинансовую поддержку аграриям. Это особенно актуально сегодня, когда перед отечественным АПК стоит задача осуществить прорыв от импортозамещения к экспорту сельхозпродукции. Фестиваль «СВОЁ» предоставляет участникам отличную возможность найти потребителя и повысить узнаваемость собственных торговых марок. Для проведения первого в этом году этапа фестиваля мы выбрали Тульскую область – регион, где немалые усилия прикладываются для укрепления сельскохозяйственной отрасли. Здесь сосредоточено множество инвестиционных проектов РСХБ, активно развиваются фермерство и рынок сбыта экологически чистых продуктов питания», – отметила Первый Заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.



«Поддержка малого и среднего агробизнеса сегодня входит в число ключевых приоритетов государственной политики в сфере сельского хозяйства. Российские фермеры вносят существенный вклад в обеспечение занятости сельского населения и развитие социальной среды, рост производства отечественной сельхозпродукции, повышение ее конкурентоспособности на рынке и ассортиментного разнообразия. На фермерскую продукцию приходится значительная часть экологически чистых, натуральных и высококачественных продуктов, не уступающих по своим характеристикам зарубежным аналогам. Именно такая продукция представлена на фестивале «СВОЁ», где покупатели могут лицом к лицу встретиться с лучшими сельхозпроизводителями, попробовать и купить продукты, которые не всегда можно встретить на полках супермаркетов», – заявил первый заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулат Хатуов.



«Правительство Тульской области уделяет особое внимание развитию агропромышленного комплекса региона, становлению малых форм хозяйствования. Такая работа невозможна без надежного финансового партнера. Мы рассчитываем на то, что сотрудничество наших аграриев и АО «Россельхозбанк» будет расширяться и крепнуть, становясь залогом дальнейшего развития сельского хозяйства региона. Плоды такого сотрудничества представлены сегодня на фестивале «СВОЁ». Надеюсь, что проведение фестиваля на Тульской земле станет доброй традицией», - подчеркнул Заместитель Председателя Правительства, министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев.



За время работы РСХБ в регионе в экономику Тульской области направлено 88 млрд рублей, в том числе в АПК – свыше 57 млрд рублей.



Первый фестиваль «СВОЁ» с успехом прошел в 2017 году в Подмосковье. В этом году фестиваль выходит на федеральный уровень: после Тулы мероприятия состоятся в Ижевске, Новгороде и Москве. В общей сложности в них примут участие около 500 фермеров со всей страны.

