«Область – территории. Муниципалитеты Приангарья обсудили задачи пятилетки

В поселке Усть-Ордынский состоялось выездное заседание Государственного комитета по планированию социально-экономического развития Иркутской области под председательством главы региона Сергея Левченко. Участие в мероприятии приняли представители Правительства области, мэры ряда территорий, депутаты, ветераны, представители общественности.

Фото: irkobl.ru

Сергей Левченко рассказал о том, как конкретно будет вводиться система государственного и муниципального планирования. Министерства, а также муниципальные районы и городские округа должны будут в установленные сроки подготовить свои предложения в областной Пятилетний план. Его принятие намечено на октябрь-ноябрь этого года, вместе с бюджетом Иркутской области. Одновременно с областным планом нужно будет принять муниципальные планы развития на уровне районов и городских округов. Задача масштабная, но ее надо решить: в планировании должна работать связка «область – территории». До декабря текущего года планируется принять территориальные планы за основу и, если будет острая необходимость, оставить время на их доработку в первом квартале 2019 года. Срок действия и областного, и муниципальных планов – с 1 января 2019 года до 31 декабря 2023 года.



Каждый пятилетний план будет включать в себя следующее. Во-первых, контрольные целевые показатели, рассчитанные на каждый год, и в целом на пять лет, по развитию промышленности, сельского хозяйства, торговли, малого предпринимательства, по уровню и качеству жизни людей.



– Важная часть Плана – инансовый механизм. Думаю, нам надо будет подумать над составлением, помимо трехлетнего бюджета, развернутого пятилетнего бюджетного плана – как на уровне области, так и в районах и городских округах, – сообщил губернатор.

Министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский, комментируя развитие Усть-Ордынского Бурятского округа, отметил: основные виды продукции – продукция сельского хозяйства, деревообрабатывающего комплекса, стройиндустрии, добыча угля. Также планируется развитие туристско-рекреационного потенциала территории.

– Предлагаю органам местного самоуправления муниципальных образований сформулировать предложения и мероприятия, которые повлияют на развитие территорий, и до 15 сентября направить их в министерство экономического развития Иркутской области для включения в пятилетний Госплан региона, – сказал министр.

Заместитель губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев отметил, что задача планирования социально-экономического развития в регионе – давно назревшая необходимость. На протяжении многих лет в УОБО уменьшается доля сельхозпроизводства в общем объеме производства и реализации продукции. Сегодня созданы все предпосылки для увеличения объемов производства на селе. Глава округа акцентировал внимание участников выездного заседания Госкомитета на развитии растениеводства и традиционных отраслей животноводства, в частности, – овцеводстве.

По словам Анатолия Прокопьева, пастбищное животноводство является перспективным направлением, которое позволит в краткие сроки получать натуральную продукцию для сбыта. До 1990-х годов на территории округа насчитывалось более 380 тысяч поголовья овец, в настоящее время – около 40 тысяч.

Сельхозтоваропроизводители и владельцы личных подсобных хозяйств готовы разводить овец, так как это привычный, традиционный вид хозяйствования и для любой семьи, и для трудовых коллективов аграрного сектора. Проект промышленной переработки овечьей шерсти будет широко востребован.

Мэр Осинского района Виктор Мантыков поддержал идею создания перерабатывающих предприятий по обработке овечьих шкур и шерсти. Имея на территории УОБО дешевое, но экологически чистое сырье, в регионе можно и нужно создавать это новое направление перерабатывающего бизнеса, которое гарантированно станет конкурентноспособным.

Также Виктор Мантыков отметил, что Осинский район долгие годы являлся крупной лесозаготовительной территорией региона. Теперь объемы лесозаготовок минимизированы, но в муниципалитете существует проблема отходов лесозаготовок. Проблему утилизации можно решить, как вариант: из древесных отходов наладить производство топливных гранул – пеллет. Кроме того, мэр района внес предложение продумать вопросы по организации цивилизованного туризма в Осинском районе на побережье Братского водохранилища. Для этого необходимо развивать инфраструктуру территории, что в большей степени зависит от профильных министерств регионального Правительства.

Мэр Жигаловского района Игорь Федоровский сообщил, что существующая инфраструктура муниципалитета не выдерживает стабильного увеличения населения за счет работников вахтового метода. Проблемы касаются, в первую очередь, ремонта дорожной сети и медицинского обслуживания населения. Мэр обратился с предложением включить социально-экономическое развитие Жигаловского района в пятилетний план развития отдельным пилотным проектом.

Центр экологического туризма на Байкале предложил создать мэр Ольхонского района Андрей Тыхеев. Проект будущего Центра муниципалитет готов презентовать для рассмотрения на Государственном комитете.

О готовности представить проект заявил и мэр Нукутского района Сергей Гомбоев. Он рассказал об инвестиционном проекте «Унгинское мясо» на базе ЗАО «Приморский», разработанном еще несколько лет назад. Также Сергей Гомбоев выступил с предложением обратить внимание на эффективность промышленного производства на примере ООО «Кнауф Гипс Байкал», где предполагалось для уменьшения себестоимости продукции и повышения конкурентноспособности использовать природный газ Иркутской области. Данный вопрос мэр предложил рассмотреть для включения в пятилетний план региональной Государственной программы.

На выездное заседание Государственного комитета также были приглашены ветераны Эхирит-Булагатского района, которые сообщили губернатору и членам Госкомитета о проблемах, которые волнуют старшее поколение, в частности, об отсутствии муниципального транспорта в поселке Усть-Ордынский.

– Прошу глав муниципальных образований проанализировать ресурсы, возможности, специализацию своих городов и районов и дать предложения по развитию на них промышленного и сельскохозяйственного производства на пятилетнюю перспективу. Профильных министров прошу оказать главам максимальную помощь, – сказал по итогам совещания губернатор. - Хочу еще раз обратиться ко всем: максимально включайтесь в работу по внедрению новой системы государственного и муниципального планирования.