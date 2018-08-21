Семьи с детьми могут оформить ипотеку от 6% годовых в Промсвязьбанке

Промсвязьбанк запустил программу льготного ипотечного кредитования «Семейная ипотека». Семьи при рождении у них второго и последующих детей в период с 2018 по 2022 годы смогут взять ипотеку со ставкой от 6% годовых.

Максимальная сумма кредита по программе – 12 млн руб. для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн руб. для остальных регионов России. Минимальный первоначальный взнос — от 20% от стоимости приобретаемого объекта. Оформить кредит по программе можно на покупку квартиры в строящемся доме или уже в готовом объекте, находящемся в собственности застройщика.

Госпрограмма субсидирования ипотечных кредитов для семей была запущена в январе 2018 года. Минфин РФ компенсирует банку часть процентной ставки, тем самым конечная ставка для клиента составит 6% годовых на льготный период, который зависит от количества рожденных детей: 3 года — при рождении второго ребенка, 5 лет — при рождении третьего и последующих детей. Если же в семье родились одновременно двое детей, то льготный период устанавливается сразу на 8 лет. После его окончания ставка будет рассчитываться, исходя из ключевой ставки ЦБ, увеличенной на 2 процентных пункта.

«Эта программы сделает более доступной ипотеку для семей с детьми. Наши клиенты смогут не только купить собственную квартиру и улучшить жилищные условия, но и снизить размер выплат по кредиту в первые три ипотечных года, когда доход в семье сокращается из-за декретного отпуска,— говорит руководитель центра разработки ипотечных продуктов Промсвязьбанка Марина Заботина. — Мы оказываем юридическую поддержку и помогаем оформить документы, обеспечиваем клиентам комфортные условия при оформлении кредита в ипотечных центрах банка в 23 регионах страны».

Подробную информацию о продукте можно узнать на сайте.