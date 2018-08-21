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Многодневный пожар потушили в Иркутской области

21 августа 2018
Фото: irkobl.ru

По данным Иркутскавиалесоохраны, за минувшие сутки, 20 августа, на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидирован один лесной пожар, действовавший в Усть-Илимском районе более 11 суток. Площадь, пройденная этим пожаром, составила 1803 га.

Ликвидацией занимались 27 сотрудников парашютно-десантной службы при помощи шести единиц техники. Еще один очаг площадью 0,04 га ликвидирован на землях ФБГУ «Заповедное Прибайкалье» в трех километрах от п. Порт Байкал, сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

В зоне космомониторинга в Катангском районе находится 26 природных пожаров, возникших из-за сухих гроз. Общая площадь этих очагов – 137 390 га.

Пожар в 22 км от населенного пункта Токма окарауливают мобилизованные граждане, в их распоряжении две единицы техники. 

С начала пожароопасного периода сотрудниками лесничеств выявлено 1375 нарушений правил пожарной безопасности в лесах, наложено 1237 административных штрафов на общую сумму более 23 миллионов рублей, вынесено 136 предупреждений. К административной ответственности привлечен 1131 человек. 


/ СИА /
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