Больше 10 млн рублей взыскали с руководителя предприятия в Ангарске за неуплату налогов

Прокуратура Ангарска выявила, что учредитель и директор ООО «ТеплоЭнергоСервис» уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций с деятельности предприятия за 2013-2015 годы путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений.

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Указанные действия были квалифицированы органами предварительного расследования по ч. 1 ст. 199 УК РФ – уклонение от уплаты налогов в крупном размере. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в апреле текущего года уголовное дело в отношении руководителя организации было прекращено, т.к. истек срок давности уголовного преследования.

Однако, прекращение уголовного дела по данному основанию не освобождает от гражданско-правовой ответственности по возмещению вреда.

В городской суд Ангарска прокурором был предъявлен иск о взыскании материального ущерба, причиненного бюджетной системе, в размере более 10 млн рублей. Судом иск рассмотрен и удовлетворен.