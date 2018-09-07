Окружающая конъюнктура для рубля становится все более мрачной

Рубль резко ослаб в паре с иностранными валютами, а импульс покупок на отечественном фондовом рынке сократился после того, как Еврокомиссия сегодня днем заявила о возможных санкциях в адрес России из-за дела Скрипаля. Все это витало в воздухе и ранее, но теперь начало обретать более-менее внятную форму.

Индекс МосБиржи вернулся в область 2320-2355 пунктов, хотя днем предпринимал попытки расти. Для краткосрочной перспективы прежние границы движения 2310-2355 пунктов остаются актуальными, при этом в случае возвращения к торгам «медведей» мало что спасет рынок от просадки к 2300 пунктам почти без остановок. Индекс РТС заключен в границы 1060-1072 пункта.

Среди основных корпоративных новостей сегодняшнего дня стоит отметить рост капитализации компании «Новатэк» выше капитализации «Газпрома». Бумаги «Новатэка» растут более чем на 4%, техническая цель подъема сосредоточена на отметке 1250 руб.

В нефти настроения смешанные, американская статистика сегодняшним вечером публикуется разнонаправленной.

Валютный рынок сегодня тоже обратил на себя внимание. На волне новых геополитических страхов доллар поднялся выше 69,0 руб., а евро – выше 80,0 руб. Чуть позже американская валюта скорректировалась, но евровалюта все еще сохраняет потенциал для подъема. Это может быть и 80,50 руб. за евро, и 82,0 руб. в перспективе. Факт в том, что недорогой валюты мы в ближайшее время не увидим. Сегодняшние локальные страхи останутся в сегодняшнем же дне, но стратегически окружающая конъюнктура для России становится все более мрачной.

В пятницу доллар/рубль проторгуется в границах 68,80-69,20, евро/рубль – в пределах 80,00-80,35.

Анна Бодрова, старший аналитик Альпари