Россиянам запретят брать кредиты, если на выплату будет уходить более 50% дохода

Российские СМИ сообщили со ссылкой на источник в Госдуме, что в российском парламенте готовится законопроект, нацеленный на ограничение долговой нагрузки физлиц. Предполагается, что в существующее законодательство о банках и микрофинансовых организациях будут внесены поправки, предусматривающие запрет на выдачу новых кредитов и займов тем гражданам, у которых на обслуживание всех ранее взятых кредитов и займов уходит более 50% совокупного дохода семьи.

В принципе, депутатам есть о чем беспокоиться. По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», по состоянию на 1 июля 2018 года объем полученных россиянами банковских кредитов вырос на 19% в годовом выражении и достиг максимума с 2014 года. Данные Банка России по микрофинансовым организациям за первый квартал 2018 года показывают, что в годовом исчислении по итогам первого квартала рост портфеля микрозаймов вырос на 24%. А реальные доходы россиян, по данным Росстата, на 1 июля 2018 года выросли в годовом исчислении только на 2,7%.

Из этого следует, что рост объемов выданных россиянам кредитов банками, иными кредитными организациями и МФО не подкреплен реальным ростом платежеспособности населения. А так как в 2019 году россиян ждет еще повышение НДС, которое неизбежно вызовет краткосрочный рост инфляции, а также двухэтапное повышение тарифов на ЖКХ, это будет означать, что в следующем году рост реальных доходов замедлится, и платежеспособность многих семей может ухудшиться. К этим оценкам можно прибавить приводившиеся в открытых источниках данные о том, что средняя российская семья тратит на ежемесячное обслуживание долга до 40% своего совокупного дохода, и что в среднем на российскую семью приходится 3-4 кредита, включая займы у МФО.

Понятно, что депутаты обеспокоены тем, что в России в будущем может надуться «кредитный пузырь», драйвером которого могут стать необеспеченные потребительские кредиты и микрозаймы «до зарплаты». Однако пока нет серьезных оснований предполагать, что «кредитный пузырь» уже на пороге. Так, по данным ЦБ РФ, у российских банков в первом полугодии доля просроченной задолженности по кредитам физлиц сократилась в годовом исчислении с 7% до 6,1%, а у МФО доля списанной задолженности по итогам первого квартала 2018 года упала с 0,5% до 0,4%. Поэтому опасения депутатов могут оказаться напрасными.

Не исключено также, что депутаты обладают не всей информацией о доходах населения, так как многие граждане получают «серые» зарплаты в конвертах и нигде эти доходы не показывают, из чего следует, что реальная платежеспособность населения гораздо выше, чем показывает официальная статистика реальных доходов. Кроме того, не исключен вариант, что граждане, если не смогут получать новых кредитов в банках или МФО из-за высокой закредитованности, начнут обращаться к «черным кредиторам» со всеми хорошо известными последствиями. Так что, на наш взгляд, депутатам следовало бы очень хорошо подумать, прежде чем ограничивать для населения возможность получать новые займы при высокой долговой нагрузке.

Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента Альпари