Сбербанк готовит программу акселерации для экспортеров

Сбербанк совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ) готовит к запуску акселерационную программу для экспортеров.

Программа включает в себя образовательный модуль, консалтинговую поддержку, помощь в поиске зарубежных партнеров, логистическую поддержку и другие популярные у экспортеров сервисы. Ее цель — формирование комплексных компетенций в области внешнеэкономической деятельности у представителей бизнеса. А также — создание условий «бесшовного» выхода на внешние рынки для потенциальных экспортеров либо для компаний, желающих расширить географию и ассортимент поставок.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Компании, желающие принять участие в программе акселерации, пройдут индивидуальную диагностику "экспортной зрелости". По ее итогам будет составлена дорожная карта мероприятий и сервисов, рекомендованных для того, чтобы выход на внешние рынки был максимально успешным для бизнеса».

Напомним, что Сбербанк и РЭЦ подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве в целях развития экспортной деятельности российских организаций.