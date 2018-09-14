Рубль стабилизировался на фоне санкционного затишья. Что будет в пятницу?

Наметилась стабилизация ситуации на валютном рынке развивающихся стран, на этом фоне курс рубля смог частично отыграть свое падение. Растущая цена на нефть также оказала поддержку рублю, но основным положительным фактором стало ослабление санкционной риторики и геополитическое затишье, отмечают аналитики Альфа-Банка. Со стороны монетарных властей поддержка рублю ограничивалась заявлениями о возможном ужесточении политики, и аналитики Альфы не ожидают, что Банк России в пятницу изменит ключевую ставку.

Доллар сохраняет свои позиции

Экономическая статистика в США имеет разнонаправленное влияние на доллар. В августе американская экономика создала 201тыс рабочих мест, немного выше прогноза 191тыс, что сыграло в пользу американской валюты. С другой стороны, доллар США ослаб в среду на фоне слабого индекса производителей США (-0,1% м/м при прогнозе +0,2% м/м) и новой попытки переговоров США и Китая по достижению компромисса в торговле. Прогресс в переговорах по торговле является позитивом для рискованных активов, а доллар, франк и йена, наоборот, снижаются в стоимости. Таким образом, пара евро/доллар на прошлой неделе торговалась в диапазоне 1,1525 – 1,1660

Хорошие новости для фунта

Фунт стерлингов продемонстрировал взрывной рост, укрепившись с 1,2950 до 1,3087 на максимуме после заявлений главного переговорщика по Brexit от ЕС Мишель Барнье, что сделка с Великобританией «реалистична» и «возможна» в течение восьми недель. Данный факт является положительным для британской валюты, поскольку повышает шансы того, что неопределённость вокруг сделки Brexit будет устранена в скором времени. Уровнем сопротивления в паре фунт/доллар остается 1,3100

Техническая картина выглядит позитивной для цен на нефть

Нефть Brent растет выше отметки 80 долларов за баррель на ожиданиях нового атлантического урагана, который в ближайшее время должен достичь побережья США, что является значительным риском перебоя поставок сырья. Кроме того, росту котировок способствует сокращение запасов нефти США, которое за прошлую неделю составило 5,3 млн баррелей при прогнозе сокращения на 2 млн баррелей. Несмотря на то, что техническая картина по нефти выглядит достаточно бычьей, фундаментальные факторы вряд ли позволят закрепиться нефтяным ценам выше 80 в среднесрочной перспективе

Валютный рынок изменил настроение, рубль укрепляется

Рубль укрепляется до отметки 68,65 на максимуме в среду на фоне роста валют развивающихся стран, сильного торгового баланса РФ и затишья на геополитической и санкционной аренах. В пятницу состоится заседание Банка России по ключевой ставке. Ряд аналитиков теперь ожидает повышения ключевой ставки до 7,5%-7,75% до конца года из-за ослабления рубля, которое в среднесрочной перспективе окажет повышательное влияние на инфляцию. На наш взгляд, ЦБ РФ оставит ставку на текущем уровне 7,25%, но может ужесточить риторику, что окажет некоторую поддержку валютному курсу.

Важной темой для рубля остаётся вопрос возобновления покупки валюты Минфином, этот фактор выглядит ключевым риском для российской валюты на ближайшие недели. Торговый диапазон на предстоящей неделе нам представляется как 68,00 – 71,00