Сборы страховщиков Сибири в первом полугодии 2018 г. выросли на 10,8%

По данным Центрального банка России, сборы страховщиков Сибири за первое полугодие 2018 г. по всем видам страхования (кроме ОМС) выросли на 10,8% и достигли 39,5 млрд руб. против 35,6 млрд руб. за аналогичный период 2017 г.

Сборы в сегменте страхования жизни достигли 13,3 млрд руб. против 9,3 млрд руб. (+43,6%), ДМС – 3,5 млрд руб. против 3 млрд руб. (+15%), каско – 3,8 млрд руб. против 3,3 млрд руб. (+14,6%), НС – 3,2 млрд руб. против 2,9 млрд руб. (+12,4%). Премии по страхованию грузов составили 127,5 млн руб. против 118,7 млн руб. (+7,4%), имущества физических лиц – 1,8 млрд руб. против 1,7 млрд руб. (+5,1%)

Наибольшее снижение сборов было зафиксировано в сегменте страхования ответственности – 501,5 млн руб. против 943,5 млн руб. (-46,8%), ОПО – 193,1 млн руб. против 258,3 млн руб. (-25,3%), сельхозстраховании – 112,1 млн руб. против 142,8 млн руб. (-21,4%), страховании финансовых рисков – 360,2 млн руб. против 415,9 млн руб. (-13,4%.)

Меньшими темпами снижались премии по ОСАГО – 11,1 млрд руб. против 12 млрд руб. (-7,7%), страхованию имущества юридических лиц – 1,05 млрд руб. против 1,06 млрд руб. (-1,1%), ОСГОП – 263,4 млн руб. против 264,8 млн руб. (-0,5%).

«Сборы страховщиков в Сибири в первом полугодии выросли на 10,8% по сравнению с первым полугодием 2017 г. Наибольший рост наблюдался в страховании жизни, ДМС и каско. Мы прогнозируем рост в тех же сегментах до конца года», – говорит Вадим Маслов, вице-президент, директор Сибирского и Дальневосточного регионального центра АО «АльфаСтрахование».