"Байкалкредобанк" открывает выставку юных художников в своем офисе

17 сентября 2018 года в офисе "Байкалкредобанка" по адресу: г.Иркутск,ул.Ленина, д.18, открылась выставка работ учеников МБУДО "Детская художественная школа №2".

"Банк выражает особую благодарность директору Вороновой Людмиле Павловне и заместителю директора Грицких Елене Евгеньевне. Сотрудничество с коллективом МБУДО "Детская художественная школа №2" города Иркутска - это невероятный опыт работы с удивительными педагогами и талантливыми детьми", - отмечается в сообщении банка.

Преподаватели ДХШ №2: Андрейко Ю.С., Быкова М.А.,Воронова Л.П.,Галяткина Н.И., Домашонкина Я.Е.,Майдич Е.Н. и Чернышева Г.Д.. Авторы произведений: Алеева Анастасия (14 лет), Антипина Ольга (10 лет), Ильина Анастасия (14 лет),Кольцова Алена (12 лет),Кутнева Лиза (12 лет), Лобынцева Екатерина (15 лет),Новоселова Любовь (14 лет),Трубинина Вероника (14лет), Федорова Елена (15 лет), Шмакова Виктория (15 лет) и Швалова Анна (11 лет).