Скидка – важнейший фактор покупки для каждого пятого россиянина

Большинство покупателей (85%) обращает внимание на скидки как в обычных, так и в онлайн-магазинах. А каждый пятый россиянин назвал ее ключевым фактором при покупке. Это показал опрос сервиса объявлений Юла совместно с проектом Research.Mail.Ru, в котором приняло участие 2,5 тысячи человек.

Более половины россиян (63%) отметили, что совершают покупки онлайн не реже раза в месяц, а каждый второй участник опроса делает это на сайтах объявлений. Большинство из опрошенных (85%) признались, что обращают внимание на товары со скидкой. А пятая часть респондентов и вовсе с большей вероятностью купит товар, если на него будет скидка.

Как показывает статистика Юлы, товары со скидками получают больше внимания от потенциальных покупателей. Например, они получают на 26% больше просмотров, чем товары без скидок.

Разумный подход к покупкам и сравнение цен типичны для большинства опрошенных. Так, 88% респондентов признались в том, что перед покупкой в интернете они сравнивают товар на других ресурсах. И только 12% покупают его сразу. Причем такая бережливость в равной мере свойственна, как женщинам, так и мужчинам. Наиболее дотошны в выборе самой низкой цены люди возрастом от 25 до 44 лет. 91% респондентов в этой категории обязательно сравнивают цены на нескольких онлайн-площадках перед покупкой.

Справка:



Сервис объявлений Юла был создан Mail.Ru Group в 2015 году. Юла позволяет находить и предлагать товары с учетом геолокации и интересов пользователя. В настоящий момент аудитория Юлы в России превышает 25 млн пользователей.