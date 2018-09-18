Специализированный институт разработает рекомендации по защите от негативного воздействия селей в Слюдянском районе

Исследованием динамики развития особо опасных природных и техногенных гидрометеорологических процессов, таких как сели, оползни, паводки, а также разработкой рекомендаций по защите от их негативного воздействия в Слюдянском районе займутся специалисты Высокогорного геофизического института (г. Нальчик). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на Валентина Бороденко, руководителя ОГКУ «Дирекция по эксплуатации гидротехнических сооружений и ликвидации экологического ущерба»

Фото: irkobl.ru

Заказчиком данных работ выступил областной Центр ГО и ЧС. Аукцион был объявлен в августе текущего года и отыгран 5 сентября. Сумма контракта – 2,9 млн рублей. Проведение таких работ необходимо для организации дальнейших мероприятий по созданию и обеспечению постоянной готовности к использованию защитных противоселевых сооружений, которые предупреждают разрушительное воздействие водокаменных потоков.

Как сказано на сайте подрядной организации, коллектив института проводит фундаментальные и прикладные исследования опасных явлений погоды, связанных с облачными и склоновыми процессами, разработку эффективных методов управления этими процессами, а также технологий защиты населения и объектов от стихийных явлений погоды. Прибытие специалистов Высокогорного геофизического института в Слюдянский район запланировано на 24 сентября.

Тем временем, минувшим летом силами ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» были проведены работы по расчистке от деревьев и кустарников русел рек и водоотводящих каналов золошлакоотвалов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Это сделано для увеличения пропускной способности рек в период весенне-летних паводков. Лесхоз области расчистил русла Малой и Большой Осиновок, Солзана, Харлахты, Утулика, ручьев 1 и 2, ручья Красный Ключ, ручья Болотный и водоотводящих каналов Байкальского золотошлакаотвала. Работы в полном объеме завершены 6 августа.



