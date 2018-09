За пять лет Группа «Илим» намерена увеличить экспорт в Китай на 60 %

В китайском городе Баодин состоялась международная конференция с участием крупнейших игроков целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП) России и Китая. Организатором мероприятия выступила Группа «Илим» в партнерстве с Xiamen C&D Paper And Pulp Co., Ltd.

Фото: ilimgroup.ru

Как сообщается на сайте Группы «Илим», темами конференции стали глобальные тренды на рынке целлюлозы и картона, а также ключевые инвестиционные проекты по увеличению объемов производства продукции компании в перспективе до 2022 года. В мероприятии приняли участие более 300 делегатов из 120 компаний и предприятий.

Согласно прогнозам аналитиков, к 2030 году глобальный спрос на целлюлозное волокно вырастет более чем на 30 млн тонн, а спрос на целлюлозные гофроматериалы – более чем на 10 млн тонн. Кроме того, в последние несколько лет серьезное внимание уделяется вопросам защиты окружающей среды и сокращению негативного воздействия на экологию.

В 2017 году в Китае вступил в силу закон о запрете импорта большого спектра несортированных твердых отходов. В связи с этим актуальным стало наращивание производства экологически безвредных картонов. В то же время в ближайшие несколько лет ожидается рост спроса на упаковочную продукцию. Это связано с повышением благосостояния населения, развитием внутреннего рынка страны, расширением сектора торговли, в том числе e-commerce.

Бизнес-план Группы «Илим», который был презентован на конференции китайским партнерам, учитывает все эти факторы. Масштабным проектом, направленным на усиление позиций компании в Китае, станет «Большой Усть-Илимск» – создание нового завода по производству картона в Сибири. Проект будет реализован к 2022 году и позволит компании увеличить производство картона и других упаковочных материалов на 600 тысяч тонн в год. Параллельно с этим на другом сибирском комбинате «Илима» – в Братске – уже реализуется второй этап модернизации, в том числе, картонного производства: к концу 2019 года производительность картонной линии будет увеличена более чем на 100 тысяч тонн в год.

В результате реализации двух инвестпроектов компания станет одним из крупнейших мировых производителей небеленых упаковочных материалов с общим объемом выпуска 1,5 млн тонн картона в год, а суммарный объем производства товарной продукции по Группе «Илим» в целом превысит 4,3 млн тонн в год.

«В 2017 году мы поставили на китайский рынок продукции более чем на 1 миллиард долларов, – подчеркнула генеральный директор АО Группа «Илим» Ксения Соснина. – И мы готовы двигаться вперед. Ключевые инвестиционные проекты компании отвечают растущим потребностям наших клиентов. В 2009 году объем поставок на китайский рынок вышел на уровень в 1 миллион тонн, по итогам 2017 года – уже на 1,5 миллиона тонн. К 2021 году мы планируем нарастить экспорт в Китай до 1,9 миллиона тонн. Наша стратегическая цель – выйти в 2023 году на цифру в 2,4 миллиона тонн».

Справка:



Группа «Илим» входит в топ-10 наиболее популярных и влиятельных брендов целлюлозы в Китае. Свыше 500 заводов в 20 регионах страны являются потребителями продукции компании. Представительство компании в Китае (Пекин) существует 22 года. За это время поставки в Китай выросли с 50 тонн до 1,5 млн тонн. Сегодня «Илим» занимает 1 место по объемам продаж беленной хвойной целлюлозы (BSK) в Китае (12% всей BSK в стране). Реализация инвестиционных проектов позволит «Илиму» через несколько лет увеличить это показатель еще на 400 тысяч тонн, тем самым успешно реализовать указ Президента РФ о наращивании объема несырьевого неэнергетического экспорта.