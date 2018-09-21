81% путешественников считают, что за последние три года поезда в России стали лучше

В последнее время железнодорожный транспорт в России активно меняется: ж/д билеты продаются за 90 дней, растет число скоростных поездов, появились комфортные двухэтажные составы и т.д. Сервис OneTwoTrip решил узнать у путешественников, почувствовали ли они на себе эти изменения и как сегодня относятся к железнодорожным путешествиям по стране.

81% опрошенных отметили, что за последние три года имидж железной дороги в России изменился к лучшему. Основным положительным фактором 31% пользователей назвали развитие скоростного железнодорожного сообщения, 29% — развитие электронных продаж и возможность покупать билеты за 90 дней до отправления. Ещё 22% ответили, что ездить на ж/д транспорте стало приятнее благодаря обновлению подвижного состава.

Изменение отношения повлияло на то, что при планировании поездок по стране путешественники стали внимательнее изучать предложения железной дороги. 68% респондентов отметили, что, отправляясь в поездку по России на расстояние свыше 500 км, они стали больше времени уделять сравнению времени в пути и стоимости между железнодорожным и воздушным транспортом, хотя раньше могли, например, сразу покупать авиабилеты.

“Железная дорогая меняется и привлекает к себе активных путешественников, которые ранее по и тем или иным причинам могли её игнорировать. Особенно актуальными эти изменения становятся на фоне высокого интереса к внутреннему туризму и стремлению значительной части туристов к экономии. Заблаговременная покупка билетов на поезд позволяет организовать интересные поездки за весьма скромные бюджеты”, — комментирует руководитель железнодорожного направления сервиса OneTwoTrip Максим Азаров.

Также мы уточнили у пользователей, по каким направлениям железной дороге нужно совершенствоваться в дальнейшем. 34% опрошенных ответили, что в первую очередь ждут продолжения работы по обновлению подвижного состава. 26% считают, что железной дороге нужно снижать стоимость билетов. 16% респондентов ответили, что важно повышать скорость движения обычных поездов дальнего следования. 15% пассажиров ждут развития скоростного и высокоскоростного сообщения, запуска “Сапсанов” и “Ласточек” на новых направлениях.