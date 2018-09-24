Сбербанк провел бизнес-завтрак «АПК России 2.0: Курс на экспорт»

Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка, организовал бизнес-завтрак «АПК России 2.0: Курс на экспорт», объединивший основных участников российского агропромышленного бизнеса для дискуссии о барьерах и новых возможностях его роста. На мероприятии собрались первые лица крупнейших компаний АПК России, представители среднего бизнеса, международные консультанты и эксперты отрасли.

Участники бизнес-завтрака отметили значительный потенциал развития экспорта в секторе АПК, который к 2024 году может преодолеть отметку в $45 млрд в год. Данный объем достижим при четком понимании стратегии дальнейших инвестиций, структурных и технологических трансформаций, а также изменений в подходах к отечественной экспортной деятельности. Гости мероприятия также отметили необходимость более подробного диалога о комплексных и многофакторных условиях ведения бизнеса на международных рынках продукции АПК. Отдельной темой для обсуждения стали перспективы различных форм сотрудничества компаний АПК с другими участниками рынка.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Агропромышленный комплекс России располагает колоссальным потенциалом развития и может быть высококонкурентным в мировых масштабах. Реализовать наш огромный экспортный потенциал можно через продуктивное взаимодействие с такими финансовыми институтами, как Сбербанк, способными не только обеспечить потребности компаний АПК в финансировании и поддержке экспортной деятельности, но и стать катализатором технологической, управленческой и цифровой эволюции сектора. Портфель кредитов предприятиям агропромышленного комплекса Сбербанка достиг 900 млрд рублей, и мы этот портфель обязательно будем дальше наращивать».

Представители Сбербанка в ходе завтрака подробно рассказали о роли банка в реализации подходов и инициатив своих клиентов по заявленной экспортной стратегии, в формировании и развитии возможностей для сотрудничества, создании совместных программ и инвестиций в проекты.