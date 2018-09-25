Лучшие цитаты БРИФ-2017

27 сентября в Иркутске пройдёт второй международный Байкальский риск-форум. Трёхдневная программа обещает быть крайне насыщенной. Пока готовимся к этому мероприятию, вспомним, как проходил первый БРИФ. Для этого портал SIA.RU отобрал наиболее яркие цитаты спикеров, выступавших на Форуме год назад.

Марина Седых, генеральный директор ИНК:

«Иркутская нефтяная компания работает в непростых условиях Восточной Сибири. Как у любого бизнеса, у нас есть свои вызовы и опасности, но мы к тому же работаем с опасным производством. Миссия ИНК – устойчивое развитие региона. Мы бережно относимся к здоровью людей и уникальной природе нашего края. Риски в нашей работе есть, и мы хотим развивать культуру определения рисков и управления ими».

Яков Гинзбург, заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «ИНК»:

«Влиять на цены на нефть невозможно, но товарное хеджирование позволяет снизить риски».

Александр Дорошенко, заместитель генерального директора по повышению эффективности ИНК:

«В этом году мы выбрали 16 рисков топ-уровня. На наш взгляд, именно эти риски особенно угрожают достижению целей ИНК и выполнению производственных задач. Это риски из различных областей: производственные, риски в области охраны труда, риски в области капитального строительства. Каждый из них идентифицирован и оценен. По каждому разработан план по управлению предпосылками, а также ситуацией, если риск реализуется.

Мы планируем каждый год пересматривать это список. Цель управления рисками – не просто знать риски и управлять ими, а делать их наименее вероятными и минимизировать их последствия».

Наталья Капризина, партнер компании Deloitte:

«В металлургической отрасли уровень зрелости управления рисками выше. Другие отрасли оценили себя на более низком уровне. На это влияют объективные факторы. Большинство металлургических компаний в России – компании публичные. Они котируются на биржах в России или за рубежом и должны соответствовать биржевым требованиям, в т. ч. и требованиям к практикам по управлению рисками. Чем сложнее производственный цикл в компании, тем больше там задумываются о рисках. В целом, чем больше продукция «заточена» под конкретного покупателя, тем выше уровень осознанности руководства в отношении того, что рисками надо управлять».

Фото: ИНК

Владимир Кременицкий, директор по внутреннему аудиту компании «Сибур»:

«Риск-культура, в практическом плане – это готовность и возможность менеджера каждого уровня компании совершенствовать свой процесс и постоянно увеличивать компетенции. Каждый менеджер должен знать и уметь аргументированно ответить, какие риски и какие возможности он использовал для того, чтобы принять конкретное решение.… Риски – это не только негатив, это некая гремучая смесь возможностей и негатива, которая должна сбалансированно лечь и в бизнес-план и в последующее его практическое исполнение».

Сергей Саламатов, руководитель направления НЛМК:

«Многие компании оценивают риски для того, чтобы просто оценить и получить какую-то цифру. Например, у нас есть риск, он у нас «лежит», а что с ним делать и для чего его оценивали – непонятно. Описать и оценить риск – значит выявить связи и зависимости, понять, как риск влияет на такую-то цель. Тогда становятся понятно и как им управлять, и потенциальной издержки, и какие нужны резервы. Это важно».

Фото: ИНК

Иван Барсола, директор группы по оказанию услуг в области корпоративного управления и устойчивого развития КПМГ:

«Сейчас все больше компаний начинают приходить к пониманию того, что своевременное и комплексное выявление проблем в сфере охраны окружающей среды не только позволяет компаниям эффективно управлять рисками, но и способствует увеличению капитализации и дает дополнительные гарантии возврата инвестиций. Это самый правильный подход. Грядут новые большие изменения, которые заденут, в первую очередь, крупные производственные компании. Это касается вопросов энергоэффективности, вопросов получения экологических разрешений, внедрения наилучших доступных технологий (НДТ) и многих других».