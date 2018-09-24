Примсоцбанк выступил партнёром круглого стола между российскими и китайскими финансовыми учреждениями в Харбине

Примсоцбанк выступил официальным партнёром II международного круглого стола «Российско-китайское финансовое сотрудничество как фактор экономического развития». Мероприятие прошло 14 сентября 2018 года в г. Харбин. Гурген Саакян, заместитель председателя правления Примсоцбанка, принял участие в обсуждениях.

В мероприятии приняли участие более 130 человек, участников деловой и банковской сферы России и Китая, в том числе представители ЦБ РФ и Народного Банка Китая, Ассоциации банков России и Азиатской ассоциации по финансовой кооперации, Администраций Харбина и Хабаровска, а также других банковских и торгово-промышленных организаций двух стран.

Речь шла о развитии сотрудничества, расширении расчётов в национальных валютах, обеспечении безопасности платежей и снижении санкционного влияния третьих стран на финансовые и торговые операции между Россией и Китаем.

Гурген Саакян, заместитель председателя правления ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», высказался о важности кооперации между банками и просветительской работы финансовых институтов обеих стран в развитии системы прямых российско-китайских расчётов, а также о трудностях, сдерживающих темпы роста международного сотрудничества.

— Отдельные китайские банки ограничивают расчёты в юанях собственной сетью, объясняя это имеющимися технологиями и внутренней политикой. Проблема такого подхода заключается в невозможности провести платёж из одного банка в другой. Использование национальной платёжной системы КНР могло бы решить эту проблему, — рассказал Гурген Саакян, — Кроме того, Китай не даёт проводить прямую межбанковскую конверсию валют, требуя клиентский платёж на сумму конвертации. Как результат, мы ждёт начала торгов на валютной бирже, что может замедлить платёж на 7 и более часов из-за разницы во времени. Считаю, что необходимо избавлять от такого сдерживающего фактора.

Также Гурген Тарланович указал на постоянное развитие российско-китайского межбанковского взаимодействия и выразил уверенность в том, что при содействии финансовых регуляторов обеих стран — Банка России и Народного Банка Китая — существующие трудности будут оперативно решаться, сохраняя интересы сторон.