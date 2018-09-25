Вебинар «Как победить кризисы в бизнесе» и дополнительный набор на курс «Внедряем наставничество в бизнес» — в Университете бизнеса УРАЛСИБ

Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ приглашает принять участие в вебинаре «Как победить кризисы в бизнесе», который состоится в пятницу, 28 сентября 2018 года, в 15:00 МСК.
Алексей Баранов - руководитель компании «Интерлогика» и эксперт по автоматизации бизнеса, расскажет о том, как с помощью автоматизации не допустить кризисов в бизнесе.
Подробно рассмотрим:
- Кризисы на пути развития компании
- Модель Адизеса
- Как побеждать кризисы
- Помощь автоматизации бизнес-процессов
Кроме того, в Университете бизнеса объявлен дополнительный набор на видео-курс «Внедряем наставничество в бизнес». Обучение представляет собой видео-уроки в записи с лучшими практиками по наставничеству.
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Преподаватель — Алина Бухарина, архитектор образовательных систем и программ развития, практикующий преподаватель и член Комитета по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ».
В программе курса:
- Наставничество и как оно поможет сэкономить деньги
- Что делать, чтобы внедрить наставничество
- Наставничество как культура и как система
- Инструменты наставничества
- Роли, в которых может выступать наставник
- Индивидуальный план развития (ИПР): зачем он нужен и как его использовать
- Оценка эффективности наставничества
Участие в обучение бесплатное. Зарегистрироваться на оба мероприятия можно по ссылке.