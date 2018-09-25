Вебинар «Как победить кризисы в бизнесе» и дополнительный набор на курс «Внедряем наставничество в бизнес» — в Университете бизнеса УРАЛСИБ

Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ приглашает принять участие в вебинаре «Как победить кризисы в бизнесе», который состоится в пятницу, 28 сентября 2018 года, в 15:00 МСК.

Алексей Баранов - руководитель компании «Интерлогика» и эксперт по автоматизации бизнеса, расскажет о том, как с помощью автоматизации не допустить кризисов в бизнесе.

Подробно рассмотрим:

Кризисы на пути развития компании

Модель Адизеса

Как побеждать кризисы

Помощь автоматизации бизнес-процессов

Кроме того, в Университете бизнеса объявлен дополнительный набор на видео-курс «Внедряем наставничество в бизнес». Обучение представляет собой видео-уроки в записи с лучшими практиками по наставничеству.

Преподаватель — Алина Бухарина, архитектор образовательных систем и программ развития, практикующий преподаватель и член Комитета по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ».

В программе курса:

Наставничество и как оно поможет сэкономить деньги

Что делать, чтобы внедрить наставничество

Наставничество как культура и как система

Инструменты наставничества

Роли, в которых может выступать наставник

Индивидуальный план развития (ИПР): зачем он нужен и как его использовать

Оценка эффективности наставничества

Участие в обучение бесплатное. Зарегистрироваться на оба мероприятия можно по ссылке.