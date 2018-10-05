Сбербанк объявил о ротации председателей территориальных банков и изменении региональной структуры

Сбербанк проводит трансформацию Западно-Сибирского банка. Его Тюменское, Салехардское, Новоуренгойское, Сургутское, Ханты-Мансийское головные отделения (ГОСБ) будут интегрированы в Уральский банк Сбербанка. Омское ГОСБ будет передано Сибирскому банку. Интеграция проводится в соответствии с принятой в банке Стратегией 2020 и призвана повысить эффективность управления системами банка и оптимизировать структуру управления в территориях.

Также проводится ротация председателей территориальных банков, которые работают в своей должности пять и более лет. Данный шаг — новая практика для Сбербанка, который позволит применять опыт, наработанный топ-менеджерами банка на одной территории, для развития подразделений банка.

Кирилл Брель , председатель Сибирского банка, переходит на позицию председателя Среднерусского банка, так как Игорь Артамонов , председатель Среднерусского банка, указом Президента России назначен исполняющим обязанности губернатора Липецкой области;

, председатель Сибирского банка, переходит на позицию председателя Среднерусского банка, так как , председатель Среднерусского банка, указом Президента России назначен исполняющим обязанности губернатора Липецкой области; Татьяна Галкина , работавшая заместителем председателя Сибирского банка по корпоративному бизнесу и CIB, становится председателем Сибирского банка;

, работавшая заместителем председателя Сибирского банка по корпоративному бизнесу и CIB, становится председателем Сибирского банка; Олег Смирнов , вице-президент, председатель Московского банка, переходит в Центральный аппарат;

, вице-президент, председатель Московского банка, переходит в Центральный аппарат; Вячеслав Цыбульников, вице-президент, директор департамента по работе с клиентами машиностроения, переходит на позицию вице-президента, председателя Московского банка;

вице-президент, директор департамента по работе с клиентами машиностроения, переходит на позицию вице-президента, председателя Московского банка; Владимир Ситнов , председатель Поволжского банка, рассматривает предложение о переходе в блок «Корпоративный бизнес» Центрального аппарата;

, председатель Поволжского банка, рассматривает предложение о переходе в блок «Корпоративный бизнес» Центрального аппарата; Александр Анащенко , председатель Западно-Сибирского банка, теперь будет руководить Поволжским банком;

, председатель Западно-Сибирского банка, теперь будет руководить Поволжским банком; Дмитрий Солнцев, работавший в Западно-Сибирском банке заместителем председателя по корпоративному бизнесу, будет исполнять обязанности председателя Западно-Сибирского банка на время трансформации.

Назначения будут проведены после официального согласования кандидатур с Банком России.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Сохранение лидерских позиций Сбербанка невозможно без структурного совершенствования банка. Для нас это постоянный процесс, призванный оптимизировать избыточные управленческие звенья и одновременно придать бизнесу большую мобильность. При этом мы стремимся максимально использовать кадровый потенциал прежде всего самого Сбербанка, предоставляя высокоэффективным менеджерам поле для реализации и применения наработанного ими опыта. Сегодняшние изменения — еще один шаг в этом направлении».