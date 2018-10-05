На осеннюю сессию «Школы экологического предпринимательства» приглашают предпринимателей Иркутской области и Бурятии

С 1 по 4 ноября в Байкальске пройдёт четырнадцатая сессия «Школы экологического предпринимательства» (ШЭПР) — партнёрского проекта En+ Group и фонда «Возрождение Земли Сибирской». В ходе обучающих мастер-классов и тренингов 50 участников ШЭПР оформят свои экологические идеи в бизнес-проекты.

Фото предоставлено оргкомитетом ШЭПР

Для участия в сессии нужно пройти отбор: заполнить заявку с описанием идеи и отправить её до 10 октября на почту mbf.vzs@gmail.com. Эксперты школы определят участников и сообщат результаты заявителям 17 октября.

Эксперты ШЭПР в сфере экологии, бизнеса, финансов, консалтинга, маркетинга и социокультурного развития помогут участникам составить реальный бизнес-план из идей и покажут, как экологичные технологии повышают рентабельность любого дела.

Фото предоставлено оргкомитетом ШЭПР

Среди них — руководитель Школы социального предпринимательства «Новотерра» Евгений Дубровин (Новосибирск), эксперт Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк (Ярославль) и эксперты из Иркутска — директор бизнес-инкубатора «Инновационный центр БГУЭП» Людмила Троицкая, дизайнер-архитектор Андрей Матвеев, эколог и руководитель проекта «Байкальская экспедиция» Марина Рихванова и другие.

Елена Творогова, руководитель фонда «Возрождение Земли Сибирской»:

Одна из идей школы — в создании системы развития моногородов за счёт малого бизнеса и предпринимательства, именно поэтому ШЭПР обычно проходит в Байкальске. Мы традиционно ждём участников со всего Байкальского региона — из Бурятии и Иркутской области. Важно понимать, что экопредпринимательство — это не только решение экологических, но и социальных проблем. Небольшие экобизнесы решают вопросы занятости местного населения, сохранения рабочих мест и/или создания новых, работают на повышение уровня привлекательности территории, снижение оттока молодёжи из региона, сохранение традиций и укрепление семейных отношений за счёт создания семейного бизнеса.

Фото предоставлено оргкомитетом ШЭПР

Татьяна Драчук, директор по связям с общественностью En+ Group:

Школа экологического предпринимательства — один из приоритетных партнёрских проектов комплексной программы по защите Байкала, которую En+ Group реализует с 2011 года. Благодаря ШЭПР в Иркутской области и Республике Бурятия появилась плеяда предпринимателей с совершенно новым типом мышления — они думают и относятся к природным ресурсам с позиции созидателя, а не потребителя, создают новые рабочие места, заботятся о том, чтобы бизнес решал не только деловые и финансовые, но и социальные задачи, помогал сохранению и приумножению природного и культурного наследия региона. Для обычных людей продукция выпускников ШЭПР — это возможность получить уникальные — «зелёные» — товары и услуги с местным байкальским колоритом и быть причастным к сохранению окружающей среды. Также ценно, что за годы существования проекта вокруг него сформировалось сообщество экспертов и практиков, охотно передающих свой опыт и неравнодушных к будущему Байкала. Все эти факторы обеспечивают устойчивое развитие как проекта, так и региона, что и является важнейшей целью En+ Group.

Фото предоставлено оргкомитетом ШЭПР

За 6 лет работы ШЭПР (с 2012 года) было проведено 13 очных сессий, в которых приняли участие 596 человек в возрасте от 14 до 65 лет. Всего на прошедших сессиях было заявлено 232 бизнес-идеи, 25 из которых сегодня — реализованные проекты. 20 уже действующих бизнесов после ШЭПР получили новое развитие. Среди выпускников школы — производители натуральной косметики «Вдохновение», рыжикового масла «Куйтунское», создатели шоколадной мастерской «Старый Иркутск», благотворительного магазина «Вторник» и магазина фермерских продуктов «Экобазар». Организует ШЭПР фонд «Возрождение Земли Сибирской» при поддержке En+ Group.