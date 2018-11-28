Светлана Козырина: «SBERTALKS – это коридор возможностей»

Во время SBERTALKS предприниматели смогут не только послушать лекции спикеров, но и «прокачать» собственный бизнес на индивидуальных бесплатных консультациях. О том, почему эти консультации важны и какую пользу они могут принести предпринимателям, рассказывает Светлана Козырина, генеральный директор Бюро маркетинговых решений «УМ», создатель «Закрытого клуба маркетологов».

Фото из архива С.Козыриной

«Профит от посещения SBERTALKS, так сказать, налицо.

Во-первых, это получение новых инсайтов и актуальных смыслов

Команда SBERTALKS определила ключевые тренды рынка, собрала пул ярких спикеров с полезным контентом и создала коридор возможностей.

Во-вторых, коридор возможностей – это площадка при входе в основной зал, на которой в течение дня спикеры-инструментарии консультируют посетителей в режиме нон-стоп. Консультации – в абсолютно разных сферах и направлениях, которые так или иначе нужны бизнесу.

Более того, к выбору спикеров и консультантов очень серьезный подход. Вначале посредством соцопроса, определяется, кто нужен и интересен. Далее каждый кандидат проходит проверку экспертов. То есть на площадке не будет «псевдоспециалистов».

Вот уже третий год я явлюсь спикером этой локации в блоке стратегический и прикладной маркетинг.

В 2017 году моим личным рекордом на SBERTALKS стало 18 консультаций. Это было сложно и очень интересно. Мне пришлось выходить из зоны комфорта и быстро переключаться, подстраиваясь под разные задачи тех, кого консультировала.

Вообще, стоимость моей индивидуальной консультации составляет 10 тысяч рублей. В течении SBERTALKS каждый может подойти, задать вопросы и получить на них ответы, абсолютно бесплатно!

В-третьих, SBERTALKS – площадка для нетворкинга и со сотрудничества. Берите с собой визитки и не стесняйтесь знакомиться! Вы даже не представляете, какое количество нужных связей вы можете получить в течение одного дня».

Напоминаем, что мероприятие пройдет 6 декабря с 9:00 до 18:45 в главном здании Сбербанка по адресу: г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 10, актовый зал. Участие бесплатное, однако необходима предварительная регистрация.

Справка:

SBERTALKS – мероприятие для собственников, руководителей и специалистов компаний малого и среднего бизнеса. Организатор мероприятия – Байкальский банк ПАО Сбербанк. Основная цель мероприятия – объединить бизнесменов, которые ищут идеи для развития бизнеса и делают первые шаги, с опытными предпринимателями, готовыми поделиться своими знаниями как со сцены, так и в кулуарах мероприятия.

SBERTALKS – бизнес-мероприятие с удобной блочной программой. Каждый участник может выбрать интересный для себя блок, посетить ярмарку услуг для бизнеса от иркутских компаний, получить бизнес-консультацию, послушать бизнес-истории от коллег-предпринимателей.