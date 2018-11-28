Светлана Козырина: «SBERTALKS – это коридор возможностей»

Во время SBERTALKS предприниматели смогут не только послушать лекции спикеров, но и «прокачать» собственный бизнес на индивидуальных бесплатных консультациях. О том, почему эти консультации важны и какую пользу они могут принести предпринимателям, рассказывает Светлана Козырина, генеральный директор Бюро маркетинговых решений «УМ», создатель «Закрытого клуба маркетологов».
«Профит от посещения SBERTALKS, так сказать, налицо.
Во-первых, это получение новых инсайтов и актуальных смыслов
Команда SBERTALKS определила ключевые тренды рынка, собрала пул ярких спикеров с полезным контентом и создала коридор возможностей.
Во-вторых, коридор возможностей – это площадка при входе в основной зал, на которой в течение дня спикеры-инструментарии консультируют посетителей в режиме нон-стоп. Консультации – в абсолютно разных сферах и направлениях, которые так или иначе нужны бизнесу.
Более того, к выбору спикеров и консультантов очень серьезный подход. Вначале посредством соцопроса, определяется, кто нужен и интересен. Далее каждый кандидат проходит проверку экспертов. То есть на площадке не будет «псевдоспециалистов».
Вот уже третий год я явлюсь спикером этой локации в блоке стратегический и прикладной маркетинг.
В 2017 году моим личным рекордом на SBERTALKS стало 18 консультаций. Это было сложно и очень интересно. Мне пришлось выходить из зоны комфорта и быстро переключаться, подстраиваясь под разные задачи тех, кого консультировала.
Вообще, стоимость моей индивидуальной консультации составляет 10 тысяч рублей. В течении SBERTALKS каждый может подойти, задать вопросы и получить на них ответы, абсолютно бесплатно!
В-третьих, SBERTALKS – площадка для нетворкинга и со сотрудничества. Берите с собой визитки и не стесняйтесь знакомиться! Вы даже не представляете, какое количество нужных связей вы можете получить в течение одного дня».
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Напоминаем, что мероприятие пройдет 6 декабря с 9:00 до 18:45 в главном здании Сбербанка по адресу: г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 10, актовый зал. Участие бесплатное, однако необходима предварительная регистрация.
SBERTALKS – мероприятие для собственников, руководителей и специалистов компаний малого и среднего бизнеса. Организатор мероприятия – Байкальский банк ПАО Сбербанк. Основная цель мероприятия – объединить бизнесменов, которые ищут идеи для развития бизнеса и делают первые шаги, с опытными предпринимателями, готовыми поделиться своими знаниями как со сцены, так и в кулуарах мероприятия.
SBERTALKS – бизнес-мероприятие с удобной блочной программой. Каждый участник может выбрать интересный для себя блок, посетить ярмарку услуг для бизнеса от иркутских компаний, получить бизнес-консультацию, послушать бизнес-истории от коллег-предпринимателей.