8 декабря Сбербанк проводит для иркутян ярмарку недвижимости

В субботу, 8 декабря, в Иркутске Сбербанк проводит ярмарку недвижимости для тех, кто планирует приобрести новое жилье.

Посетителям будут представлены жилые объекты от ведущих застройщиков и агентств недвижимости региона, а также реализуемые квартиры на рынках Москвы, Санкт-Петербурга и других городов страны. В рамках мероприятия каждый клиент сможет получить консультацию специалистов по действующим программам кредитования Сбербанка, сделать расчет ежемесячного платежа по ипотеке, а также при наличии документов сразу же оформить заявку на ипотечный кредит под выбранный объект недвижимости.

«Подобные мероприятия пользуются популярностью, поскольку позволяют на одной площадке ознакомиться с большим количеством предложений на рынке недвижимости, а также сразу подать заявку на кредит. В этот раз в ярмарке примут участие 20 крупных застройщиков и агентств недвижимости региона, которые готовы предложить нашим клиентам специальные скидки и бонусы, поэтому у посетителей будут хорошие альтернативы для выбора», - отмечает директор управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Байкальского банка Сбербанка Татьяна Чувайлова.

Ипотечная суббота пройдет в офисе Сбербанка по ул. Нижняя Набережная, 10 (вход со стороны ул. Декабрьских Событий). Время проведения - с 10.00 до 16.00.

В ярмарке недвижимости Сбербанка примут участие компании: Авиценна строй, Восток Центр Иркутск, ВостСибСтрой, Гранд-строй, Домострой, Домострой профи, ЛенСпецСму, Мобиклин, Новый город, Основа, Пересвет, Региональный центр недвижимости, Родные берега, Century21, Сигма, Сити парк, СТК, Территория м2, Управление капитального строительства, Управление регионального строительства.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.